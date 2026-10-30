Chery Tiggo 2, sıfır yıldız aldı
30.10.2026 10:51
Chery Tiggo 2, en son Latin NCAP güvenlik değerlendirmesinde sıfır yıldız derecesi aldı.
Çinli otomobil üreticisi ve en büyük ihracatçı Chery, son Latin NCAP çarpışma testlerindeki iki sıfır yıldızının ardından araç kalitesi ve güvenlik standartları konusunda yoğun bir incelemeyle karşı karşıya kaldı.
Latin Amerika ve Karayipler Yeni Otomobil Değerlendirme Programı (Latin NCAP), güncellenmiş 2026 protokolleri kapsamında ilk çarpışma testi sonuçlarını yayınladı. Chery Tiggo 2 (Meksika'da Tiggo 2 Pro, Tiggo 2 Pro Max ve Chery Tiggo 2 olarak pazarlanıyor) sıfır yıldızlık bir puan aldı.
Dört hava yastığı ve Elektronik Denge Kontrolü (ESC) ile standart olarak gelen araç, temel güvenlik gereksinimlerini karşılayamadı. Rapora göre, Tiggo 2 hem Yetişkin Yolcu hem de Çocuk Yolcu korumasında yüzde 0 puan aldı. Ayrıca, araç Yaya Korumasında yüzde 49 ve Güvenlik Yardımında yüzde 45 puan elde etti.
KRİTİK GÜVENLİK AÇIKLARI VURGULANDI
Yapısal dengesizlik: Araç, önden çarpma sırasında dengesiz bir yapı ve ayak boşluğu bölgesi sergiledi ve bu da sürücü için yüksek göğüs sıkışmasına yol açtı.
Yangın riski: Ön çarpışma testi sırasında yangın riski tespit edildi ve bu durum, araçtakiler ve ilk müdahale ekipleri için ciddi bir tehlike oluşturuyor.
Güvenlik özelliklerinin eksikliği: Modelde standart olarak yan baş koruması bulunmuyor ve arka koltuklarda emniyet kemeri gerdirme veya yük sınırlayıcı sistemleri yok. Ayrıca, Gelişmiş Sürücü Destek Sistemleri (ADAS) de sunmuyor.
Latin NCAP Genel Sekreteri Alejandro Furas, bu sonucun Chery'yi popüler bir pazar segmentinde düşük güvenlik performansı sunması nedeniyle mercek altına aldığını belirtti.