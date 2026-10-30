Chery Tiggo 2, sıfır yıldız aldı

Yapısal dengesizlik: Araç, önden çarpma sırasında dengesiz bir yapı ve ayak boşluğu bölgesi sergiledi ve bu da sürücü için yüksek göğüs sıkışmasına yol açtı.

Yangın riski: Ön çarpışma testi sırasında yangın riski tespit edildi ve bu durum, araçtakiler ve ilk müdahale ekipleri için ciddi bir tehlike oluşturuyor.