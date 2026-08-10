Çin nakliye darboğazlarını Buzdan İpek Yolu ile aşıyor
10.08.2026 09:04
Son Güncelleme: 10.08.2026 09:56
Avrupa ve Uzak Doğu arasında Kuzey Kutbu üzerinden başlatılan ilk düzenli konteyner seferi, yolculuk sürelerini yaklaşık 20 güne indirdi.
Kutup buzullarının erimesiyle Avrupa ve Asya arasındaki yolculuk süresinin kısalması ve gemilerin deniz trafiğindeki darboğazlardan kaçınmaya çalışması nedeniyle, Arktik bölgesi dünyanın geleneksel denizcilik rotalarına uygulanabilir bir alternatif olarak ortaya çıkıyor.
Financial Times'in haberine göre, Türkiye ve Kuzey Afrika pazarlarına odaklanan Çinli konteyner taşımacılığı şirketi Sea Legend, bu hafta Arktik üzerinden ilk düzenli konteyner taşımacılığı seferini başlatacak.
Haftalık sefer, Çin'in doğu kıyısındaki Ningbo ile İngiltere'deki Felixstowe arasında, Rusya'nın kuzey kıyılarını takip ederek gerçekleştirilecek. Şirket, bu hizmete, bir zamanlar Çin ve Avrupa'yı birbirine bağlayan İpek Yolu ticaret yoluna atıfta bulunarak "Buzdan İpek Yolu" adını verdi.
Bu sefer, Kuzey Kutup Dairesi'ndeki koşullara bağlı olarak, iki liman arasındaki normalde 40 gün süren deniz yolculuğu süresini yaklaşık yarıya indirecek. Bu hamle, geçen yaz Kuzey Deniz Rotası üzerinden rekor sayıda 23 seferin yapılmasının ardından geldi; bu sayı 2024'te 15 seferdi.
Bölgenin kontrolü üzerindeki jeopolitik rekabete rağmen, nakliye şirketleri, İran destekli bir askeri grup olan Husiilerin geçen ay tehditlerini yenilediği Kızıldeniz'e açılan Bab el-Mandeb Boğazı gibi darboğazlardan kaçınmanın bir yolu olarak bu rotaya giderek daha fazla ilgi gösteriyor.
Husi militanları 23 Temmuz'da Kızıldeniz'de iki Suudi Arabistan petrol tankerine saldırdıklarını açıkladılar ve bu da petrol fiyatlarının varil başına 100 doların üzerine çıkmasına neden oldu.
JEOPOLİTİK DARBOĞAZLARA YENİ ALTERNATİF
Sigorta şirketi Allianz'ın küresel denizcilik risk danışmanlığı başkanı Rahul Khanna, "Arktik ve Kuzey Deniz Rotası üzerinden geçen trafikte belirgin bir artış oldu" dedi. "Gemiler ve gemi sahipleri bunu artık öncelikle zamandan ve maliyetten tasarruf etmek için bir fırsat olarak görüyorlar" ancak aynı zamanda "tüm jeopolitik darboğazları ve çatışma bölgelerini ortadan kaldırmak" için de bir fırsat olarak değerlendiriyorlar, diye ekledi.
Kuzey Deniz Rotası, Rosatom'un kontrolündeki Kuzey Deniz Rotası idaresi tarafından değişen buz koşullarına bağlı olarak belirlenen farklı yönergelerle 28 bölüme ayrılıyor. Bölgeden geçiş için izinleri Rus devlet kontrolündeki şirket veriyor.
Maersk'in 2018'de Vladivostok ve St. Petersburg arasında Arktik rotasından ilk konteyner gemisini göndermesine rağmen, Danimarkalı nakliye şirketi ve diğer birçok Avrupalı şirket, hassas Arktik ekosistemine zarar verme korkusuyla bu rotayı kullanmayacaklarına dair söz verdi.
Southampton Üniversitesi araştırmacılarının yakın zamanda yayınladığı bir makaleye göre, 2024 ve 2025 yılları arasında kışın en yoğun döneminde Arktik deniz buzları yüzde 5,8 oranında azaldı; bu, kaydedilen en büyük düşüş. Makalede, deniz buzlarının en yoğun olduğu yıl hafif bir toparlanma gösterdiği ancak şimdiye kadar kaydedilen en düşük ikinci seviyede olduğu belirtildi.
KUZEY KUTBU'NDAKİ GÜVENLİK RİSKLERİ ARTIYOR
Kanada'nın eski çevre bakanı Steven Guilbeault, uzak kuzeyi etkileyen sorunlara dikkat çekmek amacıyla Kuzey Kutbu'nda yaptığı yolculukta, "Küresel ısınmanın Kuzey Kutbu'ndaki etkisi oldukça şaşırtıcı," dedi. "İklim değişikliği, özellikle Kuzey Kutbu ülkelerinden olmayan daha fazla geminin Kuzey Kutbu'nda bulunması durumunda, Kuzey Kutbu'ndaki güvenlik risklerini artıracaktır."
Norveç'teki Nord Üniversitesi tarafından yönetilen High North News'te Arktik denizcilik uzmanı olan Malte Humpert, Avrupalı şirketlerin bu rotadan uzak durmasının nedenleri arasında Rusya ile ilişkiler ve iklim değişikliğinin bulunduğunu söyledi.
Kuzey Kutbu bölgesinin nakliye için kullanılmasına olan ilgi, buz sınıfı gemilere yönelik siparişlerdeki artışta da kendini gösteriyor. Denizcilik veri şirketi Veson Nautical'a göre, geçen yıl 167 adet buz sınıfı gemi inşa edildi; bu, son on yıldan fazla bir süredir görülen en yüksek seviye. Ayrıca bu yıl 164 geminin daha inşa edilmesi planlanıyor.
Ancak Arktik bölgesi, GPS'in o kadar kuzeyde çalışmayabileceği durumlarda bile, buz alanlarında seyir konusunda deneyime ihtiyaç duyan denizciler için hâlâ kritik zorluklar sunmaktadır.
Humpert, "Petrol sızıntısı veya kirlilik riski her zaman vardır ve arama kurtarma ekiplerinden uzaktasınızdır. Ancak daha kısa yolu tercih ederek CO₂ emisyonlarını azalttığınızı da savunabilirsiniz," dedi.
Gemilerin ayrıca Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün (IMO) gemiler için katı güvenlik ve çevre koruma standartları belirleyen Polar Koduna da uymaları gerekmektedir.
Khanna, "Buzkıran tesislerinin bulunmaması durumunda gemilerin mahsur kalma olasılığı çok yüksek," dedi ve son beş yılda Kuzey Deniz Rotası'nın kullanımıyla ilgili soruların arttığını sözlerine ekledi. "Arktik'te bir kaza meydana gelirse, kurtarma, yardım, yangın söndürme veya kurtarma imkanlarımız sınırlı. Arktik'te bir acil durum veya kaza ile başa çıkmak çok daha zor."
Allianz'ın analizine göre, son 10 yılda Kuzey Kutup Dairesi'nde 500'den fazla gemi kazası rapor edilmiş olup, bunların neredeyse yarısından makine hasarı veya arızası sorumludur.