Çin ve ABD'nin ticari ilişkisinde gerilim artıyor
05.08.2026 14:43
Federal İletişim Komisyonu ve Xinjiang'ın aldığı önlemlerin ardından Çin'in yaptırımları, ABD firmalarını ve insansız hava aracı ihracatını hedef alıyor.
Çin, ABD'nin Çinli telekom operatörleri, test laboratuvarları, insansız hava araçları ve diğer teknoloji ürünleriyle ilgili son önlemlerine karşılık olarak ABD kurumlarına ve diğer kuruluşlara bir dizi kısıtlama getirdi.
Açıklamada ayrıca Washington'ın geçen hafta Uygur Zorunlu Çalıştırma Önleme Yasası kapsamındaki kuruluşlar listesine 40'tan fazla Çinli kuruluşu daha eklediği belirtildi.
Bu eylemler, Washington'ın ulusal güvenlik ve insan hakları gerekçeleriyle Çin'in ABD teknolojisine ve pazarına erişimine yönelik kısıtlamaları sıkılaştırdığı, ABD ile Çin'in ortak ticaret ve teknoloji girişimlerindeki gerilimin daha geniş bir döngüsündeki son tırmanışı işaret ediyor.
Pekin yönetimi ise buna karşılık olarak nadir toprak elementleri ve ABD üretim tedarik zincirleri için kritik öneme sahip diğer mallara ihracat kontrolleri getirdi. Ayrıca şehir yönetimi, çıkarlarına aykırı olarak Washington'a yardım ettiğine veya lobi faaliyeti yürüttüğüne inandığı belirli ABD şirketlerine yönelik yaptırımlar da uygulayacak.
İŞLETMELERİ KISITLAYAN YAPTIRIMLAR
Pekin bugün yedi ABD kuruluşuna ticari kısıtlamalar getirdi, Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderilen insansız hava araçları için ihracat incelemelerini sıkılaştırdı ve Çin'in ürün sertifikasyon sistemi kapsamında gerekli olan bazı fabrika denetimleri için ABD merkezli kuruluşların kullanımını durdurdu.
Alınan önlemler arasında, Çin Ticaret Bakanlığı, Arizona'nın Mesa kentinde bulunan Compliance Testing şirketini karşı önlemler listesine aldığını ve hem Çinli kuruluşların hem de Çinli vatandaşların şirketle işlem yapmasını veya iş birliğini yasakladığını açıkladı.
Çin, laboratuvar ve sertifikasyon hizmetleri sunan bir firma olan Compliance Testing'in, ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC) tarafından alınan ve Çin'in çıkarlarına zarar veren önlemleri desteklediği için bu kararı verdiğini belirtti.
Ayrı bir kararnameyle Çin, Applied DNA Sciences, Stratum Reservoir, Altana Technologies, Responsible Business Alliance, Verité Group ve Human Rights in China olmak üzere altı ABD kuruluşuna daha aynı yasağı getirdi.
Pekin, altı kuruluşu, Washington ile savunuculuk gruplarının yaygın insan ve işçi hakları ihlalleri olduğunu iddia ettiği Çin'in uzak batısındaki Xinjiang bölgesine ilişkin ABD yaptırımlarını desteklemekle suçladı. Kuruluşların birçoğu tedarik zinciri takibi veya işgücü risk değerlendirmesi alanlarında çalışıyor.
Çin'in yayınlanan emirlerinde, kuruluşlara karşı mal varlığı dondurma, seyahat yasağı veya başka cezaların uygulanacağı belirtilmiyor. Emirlerde, Çin'deki işletmelerin ve bireylerin bu kuruluşlarla işlem yapmasının veya iş birliği yapmasının yasaklandığı ifade ediliyor.
DRONE İHRACATLARI DEĞERLENDİRİLDİ
Çin ayrıca, ABD'ye kontrollü insansız hava araçları, temel insansız hava aracı bileşenleri ve ilgili teknolojilerin ihracatının, lisanslama kolaylıklarından yararlanmaksızın, her bir durum ayrı ayrı incelenerek titizlikle değerlendirileceğini duyurdu.
Bu önlem, insansız hava aracı ihracatına yönelik topyekün bir yasak anlamına gelmiyor, ancak Çin'in çift kullanımlı ihracat kontrol kuralları kapsamında olan ürünlerin ABD'ye gönderilmesi için lisans almayı zorlaştırıyor.
Bu adım, Çin yapımı drone bileşenlerine, ekipmanlarına veya ilgili teknolojiye bağımlı olan ABD'li drone üreticilerini ve diğer ABD'li alıcıları etkileyebilir.