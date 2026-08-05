Çin ve ABD'nin ticari ilişkisinde gerilim artıyor

Pekin bugün yedi ABD kuruluşuna ticari kısıtlamalar getirdi, Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderilen insansız hava araçları için ihracat incelemelerini sıkılaştırdı ve Çin'in ürün sertifikasyon sistemi kapsamında gerekli olan bazı fabrika denetimleri için ABD merkezli kuruluşların kullanımını durdurdu.

Alınan önlemler arasında, Çin Ticaret Bakanlığı, Arizona'nın Mesa kentinde bulunan Compliance Testing şirketini karşı önlemler listesine aldığını ve hem Çinli kuruluşların hem de Çinli vatandaşların şirketle işlem yapmasını veya iş birliğini yasakladığını açıkladı.

Çin, laboratuvar ve sertifikasyon hizmetleri sunan bir firma olan Compliance Testing'in, ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC) tarafından alınan ve Çin'in çıkarlarına zarar veren önlemleri desteklediği için bu kararı verdiğini belirtti.

Ayrı bir kararnameyle Çin, Applied DNA Sciences, Stratum Reservoir, Altana Technologies, Responsible Business Alliance, Verité Group ve Human Rights in China olmak üzere altı ABD kuruluşuna daha aynı yasağı getirdi.

Pekin, altı kuruluşu, Washington ile savunuculuk gruplarının yaygın insan ve işçi hakları ihlalleri olduğunu iddia ettiği Çin'in uzak batısındaki Xinjiang bölgesine ilişkin ABD yaptırımlarını desteklemekle suçladı. Kuruluşların birçoğu tedarik zinciri takibi veya işgücü risk değerlendirmesi alanlarında çalışıyor.

Çin'in yayınlanan emirlerinde, kuruluşlara karşı mal varlığı dondurma, seyahat yasağı veya başka cezaların uygulanacağı belirtilmiyor. Emirlerde, Çin'deki işletmelerin ve bireylerin bu kuruluşlarla işlem yapmasının veya iş birliği yapmasının yasaklandığı ifade ediliyor.