Darphane verileri açıklandı: İki madeni para bu yıl hiç basılmadı

Aynı dönemde 360 bin adet 10 kuruş ve 108 bin adet 25 kuruş dolaşıma sunulurken, 5 kuruş ve 1 kuruş ise hiç basılmadı.

Daha önce yapılan açıklamada 1 ve 5 kuruşların ilave talep gelmediği için basılmadığı belirtilmişti .