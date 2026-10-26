Deniz üzerine üçüncü havalimanı yapılıyor. Bakan Uraloğlu: Denize 100 milyon ton dolgu yapacağız

"DENİZE 100 MİLYON TON DOLGU YAPACAĞIZ"

Trabzon Yeni Havalimanı'nın deniz üzerine dolgu yapılarak inşa edileceğini belirten Bakan Uraloğlu, projenin altyapı çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Uraloğlu, "Ordu-Giresun ve Rize-Artvin havalimanlarının ardından Türkiye'nin deniz üzerine inşa edilen üçüncü havalimanını Trabzon'da hayata geçireceğiz. Yeni havalimanımızın altyapısı için denize 100 milyon ton dolgu yapacağız. Dolgu alanını deniz etkilerinden korumak amacıyla 6 bin metre uzunluğunda koruyucu mendirek inşa edeceğiz. Böylece yeni havalimanımızın pist, taksiyolu ve apron alanları için gerekli altyapıyı oluşturacağız." açıklamasında bulundu.

“3 BİN METRE UZUNLUĞUNDA YENİ PİST İNŞA EDECEĞİZ”

Yeni havalimanının teknik özelliklerine ilişkin de bilgi veren Bakan Uraloğlu, "Yeni havalimanımızda 3 bin metre uzunluğunda, 45 metre genişliğinde pist inşa edeceğiz. Pistimize paralel olarak yine 3 bin metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde taksi yolu oluşturacağız. Ayrıca bin 370 metre uzunluğunda, 155 metre genişliğinde apron ile 400 metre uzunluğunda, 120 metre genişliğinde emniyet apronu yapacağız." ifadelerini kullandı.