Denizcilik sektöründe geleneksel gemicilik yöntemlerine dönüş
02.09.2026 11:51
Son Güncelleme: 02.09.2026 12:23
Küresel lojistik şirketi Maersk, konteyner gemilerinde yakıt tasarrufu sağlamak amacıyla rüzgar yelkenlerine yöneliyor.
BİR KONTEYNER GEMİSİNDEKİ İLK RÜZGAR YELKENİ
Dünyanın en büyük konteyner taşımacılığı ve lojistik şirketlerinden biri olan Maersk, denizcilik sektörünün yakıt tüketimini azaltmak ve daha sıkı çevre düzenlemelerine uymak için eski bir teknolojiye geri dönmesiyle birlikte, bir konteyner gemisine ilk rüzgar yelkenini takmak için bir anlaşma imzaladı.
İngiliz Anemoi şirketi tarafından tasarlanan 35 metre yüksekliğindeki döner yelken, teknolojinin yakıt ve emisyon izinlerinin maliyetini anlamlı şekilde azaltıp azaltamayacağını göstermek amacıyla pilot proje olarak orta büyüklükte bir konteyner gemisine sonradan monte edilecek.
Anemoi'nin ticari işlerden sorumlu başkanı Nick Contopoulos, konteyner gemilerinin rüzgar enerjisi kurulumu açısından özel bir zorluk teşkil ettiğini, çünkü güverte alanının neredeyse tamamının kargo depolama için kullanıldığını söyledi.
"Güverte alanı sorunu nedeniyle konteyner gemileri tesislerin temelini oluşturmadı," diyen Contopoulos, konteyner gemilerinde modern yelkenlerin kullanılmasının faydaları olduğunu da ekledi.
Contopoulos, "Çok özel rotalarda seyrediyorlar, bu nedenle rüzgarın öngörülebilirliğini ve geminin işletme hızını bilerek, yüksek rüzgar profiline sahip rotaları hedefleyebiliyoruz; bu da iş modelini ve yatırım getirisini iyileştiriyor." dedi.
Anemoi'nin kurduğu döner yelkenler ile direklere asılan ve kullanımı antik Mısır'a kadar uzanan geleneksel beyaz halatlar arasında çok az benzerlik bulunuyor.
RÜZGAR TAHRİK TEKNOLOJİSİNDEKİ GELİŞMELER
Maersk gemisine monte edilen döner yelkenin, geminin ön tarafına yerleştirileceği ve dik olarak sabitleneceği belirtildi. Anemoi'nin ürettiği diğer sistemler ise gemi limana yanaştığında katlanabilir.
Danimarka merkezli Maersk'in filo teknolojisi başkanı Ole Graa Jakobsen, dünyanın en büyük ikinci konteyner taşımacılığı şirketinin bu projeyi pratik deneyim kazanmak ve hem filoların hem de daha geniş anlamda konteyner taşımacılığının önemini değerlendirmek için güzel bir fırsat olarak gördüğünü bildirdi.
Uluslararası Yel Gemisi Birliği Genel Sekreteri Gavin Allwright, denizcilik sektörüne yönelik çevre düzenlemelerinin sıkılaşmasıyla birlikte rüzgar tahrik teknolojilerine olan ilgi artışına dikkat çekti.
Financial Times'in haberine göre, geri çekilebilir katlanır yelkenler ve vantuz kanatlar da dahil olmak üzere başka çeşitli rüzgar tahrik teknolojileri de geliştirilme aşamasında.
DENİZCİLİKTE YENİ EMİSYON KURALLARI
Avrupa Birliği, 2024 yılından bu yana denizcilik sektörünü emisyon ticareti sistemine dahil etti ve gemi sahiplerinin yaktıkları yakıtların emisyon yoğunluğunu azaltmalarını gerektiren yeni kurallar getirdi.
Uluslararası Denizcilik Örgütü, ABD'nin karbonsuzlaştırma çabalarına yönelik güçlü karşı çıkışına ve sektörün hedeflerinin düzeyi konusundaki derin görüş ayrılıklarına rağmen, sektör için yeni emisyon kuralları üzerinde görüşmeler yürütüyor. Denizcilik sektörü şu anda küresel yıllık karbon emisyonlarının yaklaşık yüzde 3'ünü oluşturuyor.
Allwright'ın belirttiğine göre, brüt tonajı 400'ün üzerinde olan gemilerde yaklaşık 110 ticari kurulum mevcut, 80 ila 90 kurulum daha sipariş aşamasında ve yaklaşık 50 kurulum da planlama sürecinde.
"Son birkaç yıldır kurulumların her yıl ikiye katlandığını görüyoruz." diyen Allwright, Orta Doğu'daki savaşın bir sonucu olarak artan yakıt maliyetlerinin de ilgiyi artırdığını belirtti.
Geniş güverte alanı sayesinde çoğunlukla tankerlere takılan yelkenler, dökme yük gemilerine ve otomobil taşıyıcılarına da entegre edildi.
SİSTEMLERE YÖNELİK TİCARİ ENGELLER
Boston Consulting Group'un genel müdürü Peter Jameson, rüzgar enerjisi teknolojisinden elde edilecek yakıt tasarrufunun, "gemi ve rotaya bağlı olarak, hatta elverişli koşullarda daha da yüksek olabilecek şekilde" yüzde 5 ile 25 arasında değişebileceğini söyledi.
Jameson, “Şu anki en büyük engel teknikten ziyade ticari. Bu sistemlerin kurulumu birkaç milyon dolara mal olabiliyor ve geri ödeme süresi tipik bir kiralama sözleşmesinin çok ötesine uzayabiliyor. Genellikle gemi sahibi ön maliyeti üstlenirken, kiralayan daha düşük yakıt faturasından faydalanıyor, bu nedenle teşvikler doğal olarak uyumlu değil.” diyerek sözlerine eklemede bulundu.
Anemoi, genellikle üç ila beşli gruplar halinde kurulan rotor yelkenlerinin her birinin günde yaklaşık bir ton yakıt tasarrufu sağladığını ve yelken başına yaklaşık üç ton karbondioksit emisyonunu azalttığını tahmin ediyor.
Contopoulos'un belirttiğine göre, kurulum maliyetleri hariç, yelkenlerin tanesi 600 bin ila 1,2 milyon dolar arasında değişiyor.