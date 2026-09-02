Denizcilik sektöründe geleneksel gemicilik yöntemlerine dönüş

Dünyanın en büyük konteyner taşımacılığı ve lojistik şirketlerinden biri olan Maersk, denizcilik sektörünün yakıt tüketimini azaltmak ve daha sıkı çevre düzenlemelerine uymak için eski bir teknolojiye geri dönmesiyle birlikte, bir konteyner gemisine ilk rüzgar yelkenini takmak için bir anlaşma imzaladı.

İngiliz Anemoi şirketi tarafından tasarlanan 35 metre yüksekliğindeki döner yelken, teknolojinin yakıt ve emisyon izinlerinin maliyetini anlamlı şekilde azaltıp azaltamayacağını göstermek amacıyla pilot proje olarak orta büyüklükte bir konteyner gemisine sonradan monte edilecek.

Anemoi'nin ticari işlerden sorumlu başkanı Nick Contopoulos, konteyner gemilerinin rüzgar enerjisi kurulumu açısından özel bir zorluk teşkil ettiğini, çünkü güverte alanının neredeyse tamamının kargo depolama için kullanıldığını söyledi.

"Güverte alanı sorunu nedeniyle konteyner gemileri tesislerin temelini oluşturmadı," diyen Contopoulos, konteyner gemilerinde modern yelkenlerin kullanılmasının faydaları olduğunu da ekledi.

Contopoulos, "Çok özel rotalarda seyrediyorlar, bu nedenle rüzgarın öngörülebilirliğini ve geminin işletme hızını bilerek, yüksek rüzgar profiline sahip rotaları hedefleyebiliyoruz; bu da iş modelini ve yatırım getirisini iyileştiriyor." dedi.

Anemoi'nin kurduğu döner yelkenler ile direklere asılan ve kullanımı antik Mısır'a kadar uzanan geleneksel beyaz halatlar arasında çok az benzerlik bulunuyor.