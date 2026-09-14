Denizden palamut fışkırıyor, balıkçılar kriz yaşıyor. "3-4 gün av durdurulsun"

Balığın vatandaşın sofrasına ulaşana kadar ciddi bir fiyat farkıyla karşılaştığına dikkat çeken Mutlu, "2026-2027 av sezonu başladı. İbareler gerçekten çok iyiydi. Bu sene bizde bir hayal kırıklığı var. Balık var, her şey var fakat piyasada o kadar büyük bir dengesizlik var ki bundan kesinlikle ne büyük balıkçı ne de küçük balıkçı bir kuruş kazanır. Gerekirse üç gün, dört gün balıkçılık durdurulsun veya bir formül bulunsun." diyerek şunları söyledi:

"Balık 30-40 TL gibi rakamlarla bu işi tatmin etmez. Vatandaşa yansıyan yönü ise 100-125 TL. Ben 30 TL'ye balık veriyorum, ikinci el kasayı 15 TL'ye alıyorum. Küçük balıkçı adına konuşuyorum; kaç tane balık tutacak ki kurtarsın? Zaten büyük bir sıkıntımız var. Soğuk zincir olayımız var. Tuttuğumuzu satamıyoruz, muhafaza edemiyoruz. Büyük balıkçıların tuttuğu balık, tabii ki üzerinde bulunan makine ve teçhizattan dolayı şok ve jel sistemiyle biraz daha muhafaza edilebiliyor. Büyük balıkçı olsun, küçük balıkçı olsun birkaç günlüğüne denize çıkmasın; bu işi durdurmamız lazım. Büyük küçük, tüm denizdeki teknelerin kesinlikle balıkçılığı durdurması lazım. Durdurup yeni bir eylem planı ile beraber bu işe bir çözüm getirmesi lazım. Bir kiloluk balık 30 TL, vatandaş yiyor 125 TL'ye."