Dev gıda firmasından kötü haber. Konkordato kararı verildi

Ege Gıda Meşrubat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 2023 yılında 3 milyon 119 bin 319 lira matrah gösterip 779 bin 829 lira tahakkuk, 2024 yılında 3 milyon 377 bin 108 lira matrah gösterip 844 bin 277 lira tahakkuk, 2025 yılında ise 2 milyon 967 bin 374 lira matrah gösterip 741 bin 843 lira vergi tahakkuku yapmıştı.