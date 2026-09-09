Dev gıda firmasından kötü haber. Konkordato kararı verildi
09.09.2026 09:37
Şekerden kuru fasulyeye, irmikten çamaşır suyuna kadar üretim yapan şirkete geçici konkordato mühleti verildi.
Gıda ve temizlik maddeleri alanında toptan satış faaliyeti gösteren Tekirdağ merkezli şirkete geçici konkordato mühleti verildi.
Ege Gıda Meşrubat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'yle, şirketin sahipleri olan Dilek Göçler ve Necip Beştepe hakkındaki 3 aylık geçici konkordato kararı yürürlüğe girdi.
Şekerden çaya, bulgurdan nişastaya, antifrizden sirkeye, çamaşır suyundan gazoza kadar birçok ürünü üretip satan şirket hakkında Edirne 2'nci Asliye Hukuk Mahkemesi alacaklıları da uyardı.
Mahkeme, alacaklıların, 7 günlük kesin süre içinde dilekçeyle müracaat ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürerek konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri hususunu hatırlattı.
742 BİN LİRA VERGİ ÖDEDİLER
Ege Gıda Meşrubat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 2023 yılında 3 milyon 119 bin 319 lira matrah gösterip 779 bin 829 lira tahakkuk, 2024 yılında 3 milyon 377 bin 108 lira matrah gösterip 844 bin 277 lira tahakkuk, 2025 yılında ise 2 milyon 967 bin 374 lira matrah gösterip 741 bin 843 lira vergi tahakkuku yapmıştı.