Dev marketin satışına şartlı onay. Onlarca market kapatılacak
06.08.2026 11:10
Rekabet Kurumu, A101'in Carrefour'u devralma talebine onay verdi. Ancak masaya tam 48 mağazanın kapatılması ve istihdam garantisi dâhil 6 kritik taahhüt konuldu.
A101’in Carrefour’u devralmasına, tüketicilerin rekabetçi fiyatlardan yararlanmaya devam edebilmesi için kapsamlı yükümlülükler karşılığında izin verildi.
REKABETİN KISITLANACAĞI ENDİŞESİ GİDERİLDİ
Rekabet Kurumu'nun piyasadaki rekabetin kısıtlanabileceği yönündeki endişesi, A101 tarafından sunulan taahhütlerle giderildi.
48 MAĞAZA KAPATILACAK
Rekabetçi endişelerin tespit edildiği bölgelerde, 10’u A101’e, 38’i ise Carrefour’a ait toplam 48 mağaza elden çıkarılacak.
BAĞIMSIZ YAPI KORUNACAK
İki şirket ayrı organizasyon yapısıyla faaliyet gösterecek. Carrefour’un bağımsız yapısı korunacak.
İSTİHDAM SEVİYESİ KORUNACAK
Üç yıl boyunca A101 ve Carrefour’un toplam çalışan sayısı mevcut haliyle kalacak, kimse işinden olmayacak.
KOBİ'LERE TAM DESTEK VERİLECEK
Her yıl en az 75 KOBİ ve yerel üreticiye mağaza içi görünürlük, teşhir, pazarlama, katalog, dijital satış ve pazarlama desteği verilecek.
KADIN ÜRETİCİLERE, YÖRESEL ÜRÜNLERE VE YERLİ TARIMA DESTEK VERİLECEK
Kadın girişimciler programa dâhil edilecek; yöresel ve yerli tarım ürünlerinin raflarda görünürlüğü artırılacak.