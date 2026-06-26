Dev şirket çalışan sayısını ikiye katlayacak
26.06.2026 14:03
Son Güncelleme: 26.06.2026 14:04
Çinli yapay zeka şirketi DeepSeek, tüm departmanlarını en az iki kat büyütmek istiyor. Şirket, yaklaşık 7,4 milyar dolarlık fon toplama sürecinin sonunda teknik ve mühendislik kadrolarında işe alıma hazırlanıyor.
Hangzhou merkezli yapay zeka şirketi DeepSeek, Çin'in popüler mesajlaşma platformu WeChat üzerinden yaptığı paylaşımda teknik ve mühendislik pozisyonlarını kapsayan işe alım hamlesini duyurdu.
Bloomberg'de yer alan habere göre açıklama, şirketin Çin'in en büyük girişim sermayesi finansmanlarından biri kapsamında yaklaşık 50 milyar yuan (7,4 milyar dolar) toplama sürecinin son aşamalarında olduğu bir dönemde yapıldı.
Mesajda "Teknoloji geliştikçe, tüm departmanlarımızın büyüklüğünü en az iki katına çıkarmak için çaba gösteriyoruz." ifadesine yer verildi.
DeepSeek, geçen yılın başında Silikon Vadisi'ndeki rakiplerine kıyasla çok daha düşük maliyetle geliştirildiği öne sürülen akıl yürütme modeliyle Çin'in yapay zeka rekabetinde öne çıktı.
Gizlilik politikasını sürdüren şirket, bu süreçte yeni hizmetler sunarken Alibaba Group Holding Ltd.'den MiniMax Group Inc.'e kadar Çinli rakipler de rekabetçi yapay zeka ürünlerini piyasaya sürdü.
DeepSeek, işe alım yapacağı bir dizi pozisyonu da listeledi. Bunlar arasında veri mühendisleri, geliştirme mühendisleri ve yapay zeka alanında teknik yetenekler yer alıyor.