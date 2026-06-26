Dev şirket çalışan sayısını ikiye katlayacak

Hangzhou merkezli yapay zeka şirketi DeepSeek, Çin'in popüler mesajlaşma platformu WeChat üzerinden yaptığı paylaşımda teknik ve mühendislik pozisyonlarını kapsayan işe alım hamlesini duyurdu.

Bloomberg'de yer alan habere göre açıklama, şirketin Çin'in en büyük girişim sermayesi finansmanlarından biri kapsamında yaklaşık 50 milyar yuan (7,4 milyar dolar) toplama sürecinin son aşamalarında olduğu bir dönemde yapıldı.