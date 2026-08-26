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Devlet 200 bin liraya arsa satıyor. 660 arsa ihaleye çıktı

26.08.2026 09:18

Burak Taşçı

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Büyükşehirler dahil 24 ilde arsa satışları başladı. İhalede 200 bin liralık arsalar da var.

Devlet 200 bin liraya arsa satıyor. 660 arsa ihaleye çıktı
iStockPhoto

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 24 ilde 660 muhtelif arsanın satışını ihale yöntemiyle gerçekleştirecek.

 

2-3-4 Eylül 2026 tarihinde Ankara Bilkent Otel ve İstanbul TOKİ Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek ihalede satışlar Katma Değer Vergisi'nden muaf tutulacak.

PEŞİN ÖDEMEYE İNDİRİM VAR 1
iStockPhoto

PEŞİN ÖDEMEYE İNDİRİM VAR

İhale bedelini peşin ödeyenlere yüzde 20 oranında indirim yapılacak.

 

24 AY VADELİ SATIŞ

 

İhale bedelinin yüzde 25'ini peşin verenlere 24 ay vade imkanı tanınacak.

İŞTE SATIŞA ÇIKAN YERLER 2
NTV

İŞTE SATIŞA ÇIKAN YERLER

Devlet 200 bin liraya arsa satıyor. 660 arsa ihaleye çıktı 3
NTV
Devlet 200 bin liraya arsa satıyor. 660 arsa ihaleye çıktı 4
NTV
Devlet 200 bin liraya arsa satıyor. 660 arsa ihaleye çıktı 5
NTV
Devlet 200 bin liraya arsa satıyor. 660 arsa ihaleye çıktı 6
NTV
Devlet 200 bin liraya arsa satıyor. 660 arsa ihaleye çıktı 7
NTV
Devlet 200 bin liraya arsa satıyor. 660 arsa ihaleye çıktı 8
NTV
Devlet 200 bin liraya arsa satıyor. 660 arsa ihaleye çıktı 9
NTV
Devlet 200 bin liraya arsa satıyor. 660 arsa ihaleye çıktı 10
NTV
Devlet 200 bin liraya arsa satıyor. 660 arsa ihaleye çıktı 11
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Devlet 200 bin liraya arsa satıyor. 660 arsa ihaleye çıktı 12
NTV
Devlet 200 bin liraya arsa satıyor. 660 arsa ihaleye çıktı 13
NTV
Devlet 200 bin liraya arsa satıyor. 660 arsa ihaleye çıktı 14
NTV
Devlet 200 bin liraya arsa satıyor. 660 arsa ihaleye çıktı 15
NTV
Devlet 200 bin liraya arsa satıyor. 660 arsa ihaleye çıktı 16
NTV
Devlet 200 bin liraya arsa satıyor. 660 arsa ihaleye çıktı 17
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Devlet 200 bin liraya arsa satıyor. 660 arsa ihaleye çıktı 18
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Devlet 200 bin liraya arsa satıyor. 660 arsa ihaleye çıktı 19
NTV
Devlet 200 bin liraya arsa satıyor. 660 arsa ihaleye çıktı 20
NTV
Devlet 200 bin liraya arsa satıyor. 660 arsa ihaleye çıktı 21
NTV
Devlet 200 bin liraya arsa satıyor. 660 arsa ihaleye çıktı 22
NTV
Devlet 200 bin liraya arsa satıyor. 660 arsa ihaleye çıktı 23
NTV
Devlet 200 bin liraya arsa satıyor. 660 arsa ihaleye çıktı 24
NTV
Devlet 200 bin liraya arsa satıyor. 660 arsa ihaleye çıktı 25
NTV
Devlet 200 bin liraya arsa satıyor. 660 arsa ihaleye çıktı 26
NTV
Devlet 200 bin liraya arsa satıyor. 660 arsa ihaleye çıktı 27
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Devlet 200 bin liraya arsa satıyor. 660 arsa ihaleye çıktı 28
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Devlet 200 bin liraya arsa satıyor. 660 arsa ihaleye çıktı 29
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