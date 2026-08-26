Devlet 200 bin liraya arsa satıyor. 660 arsa ihaleye çıktı
26.08.2026 09:18
Büyükşehirler dahil 24 ilde arsa satışları başladı. İhalede 200 bin liralık arsalar da var.
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Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 24 ilde 660 muhtelif arsanın satışını ihale yöntemiyle gerçekleştirecek.
2-3-4 Eylül 2026 tarihinde Ankara Bilkent Otel ve İstanbul TOKİ Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek ihalede satışlar Katma Değer Vergisi'nden muaf tutulacak.
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İŞTE SATIŞA ÇIKAN YERLER
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