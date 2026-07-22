DOA'da yeni dönem. Toplu iade merkezleri açıldı
22.07.2026 08:06
Son Güncelleme: 23.07.2026 07:45
Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) Sistemi kapsamında toplu iadeler için "Sayma ve Doğrulama Merkezleri" kuruldu. Bu merkezlerde gerçekleştirilecek toplu iadelerde ambalaj başına 50 kuruş teşvik bedeli verilecek.
Türkiye'de 1 Temmuz'dan itibaren Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) Sistemi'ne geçti.
22 günde milyonlarca ambalaj toplanırken DOA Sistemi'nde bireysel toplu iadelere ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) açıklama yaptı.
DMM'den yapılan açıklamada, 1 Temmuz itibarıyla ülke genelinde yaygınlaştırılan DOA Sistemi kapsamında DOA makinelerine yapılan iadelerde, sistemin ilk duyurulduğu günden itibaren belirlenen ambalaj başı 1 lira teşvik bedeli uygulamasında hiçbir değişiklik olmadığı, sürecin 1 lira üzerinden kesintisiz devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
“Kullanıcı başına günlük 200 ambalajlık makine limitine takılmadan yüksek miktarda (toplu) iade yapmak isteyen vatandaşlarımız için Sayma ve Doğrulama Merkezleri alternatif olarak hizmete sunulmuştur. Yalnızca bu merkezlerde gerçekleştirilecek yüksek hacimli/toplu iadelerde ambalaj başı teşvik bedeli 50 kuruş olarak uygulanmaktadır. Geri dönüşüm kültürünün yaygınlaştırılması ve içecek ambalajlarının atık yerine değerli bir ham madde olarak ekonomiye kazandırılması amacıyla hayata geçirilen DOA Sistemi, vatandaşlarımızdan yoğun ilgi ve destek görerek, başarıyla yürütülmektedir. Asılsız iddialara itibar edilmemesi, yalnızca yetkili resmi makamlarca yapılan açıklamaların dikkate alınması önemle rica olunur.”
UYGULAMADAN YA DA ÇAĞRI MERKEZİNDEN BİLGİ ALINABİLİR
Vatandaşlar, kendilerine en yakın Sayma ve Doğrulama Hattı'na ilişkin güncel bilgilere DOA Mobil Uygulaması ve DOA Çağrı Merkezi üzerinden ulaşabilecek.
Artan iade hacmine yanıt vermek amacıyla hayata geçirilen uygulamayla, yüksek hacimli iadelerin daha etkin yönetilmesine katkı sağlanması amaçlanıyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜÇA Başkanı Nurullah Öztürk, yeni uygulamaya ilişkin şu değerlendirmede bulundu:
“Ulusal entegrasyon sürecinde vatandaşlarımızın gösterdiği yoğun ilgi doğrultusunda iade altyapımızı güçlendirmeye devam ediyoruz. Sayma ve Doğrulama Merkezleri'ni bireysel toplu iadeler için devreye alarak vatandaşlarımıza yeni bir iade kanalı sunarken, yüksek hacimli iadelerin daha etkin ve verimli şekilde yönetilmesini de sağlıyoruz. Sahadan aldığımız geri bildirimler doğrultusunda sistemimizi geliştirmeyi ve iade altyapımızı ülke genelinde güçlendirmeyi sürdüreceğiz.”
İLK GÜN 1,5 MİLYON AMBALAJ TOPLANDI
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ilk günün bilançosunu paylaşmış ve "Siz attınız, doğa kazandı. Milletimiz DOA'yı çok sevdi." demişti.
Bakan Kurum, DOA makinelerinin ilk gün 1,5 milyon ambalaj topladığını kaydetmişti.
DOA LOGOLU ÜRÜNLER HANGİLERİ?
Üzerinde DOA (Depozitosu Olan Ambalajlar) logosu bulunan içecek ambalajlarıdır. Bu işaretli cam, plastik (PET) ve alüminyum ambalajlar, sisteme dahil olan noktalara iade edilerek geri dönüşüme kazandırılır ve karşılığında dijital cüzdanınıza iade bedeli (para) yüklenir .
DOA logosu, su, gazlı içecek, meyve suyu ve süt grubu gibi cam, pet ve alüminyum içecek ambalajlarında yer alır.
YILDA 25 MİLYAR AMBALAJ HEDEFİ
DOA sistemi ile Türkiye'de her yıl piyasaya sürülen yaklaşık 25 milyar içecek ambalajının geri kazanılması ve ekonomiye yıllık 30 milyar lira katkı sağlanması planlanıyor.
İlk aşamada geri kazanım oranının yüzde 50 seviyesine çıkarılması, sistemin olgunlaşmasıyla da yüzde 80'e ulaşılması amaçlanıyor.
Sistemin 20-30 yıllık süreçte 20 bin kişiye istihdam alanı açması bekleniyor.