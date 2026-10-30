Doğalgazda kasım tarifesi. Limitlere dikkat, 2,8 milyon kişinin faturası artabilir
30.10.2026 12:39
Doğalgazda kasım ayı tüketim limitleri belli oldu. Kullanım tutarı belirlenen oranı aşanlar daha az devlet desteği alacak.
Doğalgazda kademeli tarife uygulaması bu kış ilk kez devreye giriyor.
Doğalgaza nisan ayında yüzde 25 zam yapılmıştı. Ayrıca, elektrik faturalarında da olduğu gibi kademeli destek modeline geçilmişti.
Yeni uygulamada, her il için aylık bazda ortalama tüketim oranı belirlendi.
İŞTE TÜKETİM ORANLARI
Kasım ayı tüketim limiti İstanbul'da 101.71 metreküp, Ankara'da 161.63, İzmir'de 61.43 oldu. Erzurum'da 190,61, Hakkari'de 156.26, Kars'ta 146.14, Diyarbakır'da 74,62 metreküp olarak belirlendi.
İstanbul'da kasım genelinde vatandaş, 105 metreküp tüketerek 101.71'lik ortalamayı aşarsa burada 105 metreküpün tamamı için yüksekten faturalandırılacak.
YÜKSEK FATURA ÖDEYEBİLİRSİNİZ
Kademe ortalamaları önceki yılların hava durumlarına ve yakılan gaz miktarına göre belirlendiği için kış aylarında soğuk illere pozitif ayrımcılık uygulanacak ve limitlere ay ay bakılacak.
Kasım ayında tüketim limitini aşan biri, yüksek fatura ödeyebilir ancak aralık ayında tüketimini düşürdüğünde ise faturaya uygulanan devlet desteği tekrar artacak.
Bu kış 2,8 milyon kişinin faturasının artacağı hesaplanıyor. Bu da toplam tüketicilerin yüzde 12'sine denk geliyor.
Kalan 19 milyon kişinin ise faturasında destek kesintisi olmayacak.
KADEMELİ DESTEK MODELİ NEDİR?
Doğalgazda devlet desteğinin azaldığı kademeli fiyat tarifesine geçildi. Uygulama kapsamında her il için belirlenen tüketim limitine kadar daha yüksek, bu limitin aşılması halinde ise daha düşük oranlı destek sağlanacak.
Mevcut durumda tüm aboneler aynı oranda destekleniyor. Ancak yüksek gelir düzeyine sahip abonelerin daha düşük oranlarda desteklenmesinin daha adil bir yaklaşım olduğu değerlendiriliyor. Bu nedenle de devlet desteğinin daha adil paylaşılmasını sağlamak amacıyla konutlarda kademeli fiyat uygulamasına geçiliyor.
Düzenleme yalnızca konutlar için geçerli olacak, sanayi kuruluşları ve ticarethaneler kapsam dışında kalacak.
MERKEZİ SİSTEM OLAN KONUTLARDA UYGULAMA NASIL OLACAK?
Merkezi sistemle ısınan sitelerde aylık toplam tüketim hane sayısına bölünecek. Ortaya çıkan tüketim, ilin o ayki ortalama tüketiminin yüzde 75 üzerinde ise hanelere devlet desteğinin daha az olduğu tarife uygulanacak.
Şehit yakınları ve muharip/malul gaziler ile ibadethaneler, cemevleri ve Kur'an kursları, kademeli konut fiyatı uygulamasından muaf tutulacak.
Ödeme güçlüğü çeken mesken aboneleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına başvurarak gerekli kriterleri sağlamaları durumunda doğalgaz desteğinden yararlanabilecek.