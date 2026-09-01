Dolar alacaklar dikkat. Fed’den gelen sinyal dengeleri değiştirdi

Dolar endeksi, bir önceki seansta düşüş gösterdikten sonra 99,5 civarında istikrar kazandı. Yatırımcılar, Fed Başkanı Kevin Warsh'ın şahin açıklamaları ve yükselen petrol fiyatlarının ardından Fed'in faiz artırımı olasılıklarını değerlendirmeye devam etti.

Yatırımcılar ayrıca, bugün açıklanacak en son ABD imalat ve hizmet sektörü faaliyet verileri ve Cuma günü açıklanacak merakla beklenen Ağustos ayı istihdam raporu öncesinde yoğun bir ekonomik takvime hazırlanıyor.

Warsh, Cuma günü yaptığı açıklamada, politika yapıcıların enflasyonun yüzde 2'ye doğru ilerlediğine dair yeterli güvene sahip olmaması durumunda Fed'in "yapacak işi olacağını" söyledi ve bu da sürekli fiyat baskılarını dizginlemek için yakın bir faiz artırımı olasılığını işaret etti.

Piyasalar, Eylül ayında faiz artırımı olasılığını, açıklamalarından önce yaklaşık yüzde 36 iken, şimdi yüzde 65'in üzerine çıkardı. Bu arada, ABD güçlerinin Hürmüz Boğazı'ndaki bir adaya saldırmasının ardından petrol fiyatları ikinci gün üst üste yükseldi; İran ise BAE ve Ürdün'e saldırılarla karşılık verdi.