Düğün sezonu başladı. Gelinlik denemek bile ücretli

Öte yandan Türkiye Yemek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu (YESİDEF) Başkanı Hüseyin Bozdağ, yemekli düğünlerdeki fiyat uygulamasıyla ilgili açıklama yaptı.

Anadolu Ajansı'na konuşan Bozdağ, İstanbul'da düğün salonlarında verilen yemeklerin ortalama kişi başı 1500 ila 2 bin lira aralığında değiştiğini şöyle açıkadı:

"Ordövr tabağımız var, 7 çeşit içeriyor. Eğer tavuklu bir yemek istiyorlarsa 2 bin lira, etli bir yemek istiyorlarsa da 2 bin 500 ila 3 bin lira civarında bir bütçesi oluyor."

Bozdağ, yemeklerin, 4 çeşit standart tabldottan başlayarak 16 çeşide kadar değiştiğini aktararak "Dolayısıyla farklı menüler, herkesin bütçesine göre planlanan bir sistem var" dedi.