Dünyaca ünlü pizza zinciri satıldı. Türkiye'de de faaliyet gösteriyordu

Pizza Hut'ın yaptığı açıklamaya göre, Yum! Brands'e ödenen yüzde 3'lük lisans ücretinden elde edilecek tasarrufların, katma değer vergisi düşüldükten sonra restoran ve işletme kar marjlarına yüzde 2,8 oranında katkı sağlaması bekleniyor.

Anlaşmanın, 2026'da hisse başına seyreltilmiş kazançlara "hafif" bir katkı sağlaması ve 2027 ve 2028'de orta tek haneli bir artış sağlaması öngörülüyor.