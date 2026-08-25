Dünyanın en büyük oyuncak markasının akıllı lego yatırımlarında artış

Danimarka merkezli oyuncak grubu Lego, geliştirdiği yazılım destekli ürünlere ve sürdürülebilirlik alanına yaptığı yatırımlarla olağanüstü gelir ve kar artışı dönemini sürdürmeye çalışıyor.

Lego şirketi, Salı günü yaptığı açıklamada, bu yılın ilk yarısında gelirlerinin beşte bir oranının üzerinde rekor seviyede artış göstererek 42 milyar Danimarka kronuna (6,6 milyar dolar) ulaştığını, net karının ise üçte bir oranında artarak 8,6 milyar Danimarka kronuna yükseldiğini bildirdi.

2017'de şirketin CEO'su olan Niels Christiansen, Financial Times 'a verdiği demeçte, Lego'nun neredeyse tüm ülkelerde pazar payı kazandığını ve futbol Dünya Kupası, Formula 1 ve Pokémon temalı setler de dahil olmak üzere yeni ürünler sayesinde oldukça geniş tabanlı bir büyüme kaydettiğini söyledi.

Lego, 2004'te iflasın eşiğine gelmesinin ardından geçen on yılda hızlı bir büyüme kaydetti. Ancak şirketin fazla hızlı büyüyerek çok karmaşık bir hale gelmesi, 2017 yılındaki satışlarda düşüşle sonuçlandı.

Christiansen, "Yatırımlarımızı gerçekten artırıyoruz," dedi. "Bu, daha önce yaşananlara karşı en iyi sigorta. Doğru oranda yatırım yapmayı unutursanız, bir noktada ivmenizi kaybedebilirsiniz" diye ekledi.