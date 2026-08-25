Dünyanın en büyük oyuncak markasının akıllı lego yatırımlarında artış
25.08.2026 11:54
Lego markası, daha dijital ve interaktif bir deneyim sunmak için piyasaya sürdüğü yazılım destekli lego yatırımlarını artırıyor.
Danimarka merkezli oyuncak grubu Lego, geliştirdiği yazılım destekli ürünlere ve sürdürülebilirlik alanına yaptığı yatırımlarla olağanüstü gelir ve kar artışı dönemini sürdürmeye çalışıyor.
Lego şirketi, Salı günü yaptığı açıklamada, bu yılın ilk yarısında gelirlerinin beşte bir oranının üzerinde rekor seviyede artış göstererek 42 milyar Danimarka kronuna (6,6 milyar dolar) ulaştığını, net karının ise üçte bir oranında artarak 8,6 milyar Danimarka kronuna yükseldiğini bildirdi.
2017'de şirketin CEO'su olan Niels Christiansen, Financial Times'a verdiği demeçte, Lego'nun neredeyse tüm ülkelerde pazar payı kazandığını ve futbol Dünya Kupası, Formula 1 ve Pokémon temalı setler de dahil olmak üzere yeni ürünler sayesinde oldukça geniş tabanlı bir büyüme kaydettiğini söyledi.
Lego, 2004'te iflasın eşiğine gelmesinin ardından geçen on yılda hızlı bir büyüme kaydetti. Ancak şirketin fazla hızlı büyüyerek çok karmaşık bir hale gelmesi, 2017 yılındaki satışlarda düşüşle sonuçlandı.
Christiansen, "Yatırımlarımızı gerçekten artırıyoruz," dedi. "Bu, daha önce yaşananlara karşı en iyi sigorta. Doğru oranda yatırım yapmayı unutursanız, bir noktada ivmenizi kaybedebilirsiniz" diye ekledi.
ARTIK DAHA GENİŞ BİR KİTLEYE HİTAP EDİYOR
Plastik oyuncak üreticisi, istihdam ettiği yazılım mühendisi sayısını üç katına çıkardı ve oyunu daha dijital ve etkileşimli hale getirmek için ilk olarak Star Wars ve Pokémon setlerinde kullanılan yeni bir 'akıllı lego' sistemi başlattı.
Şirket, ses üretebilen ve etkileşimli özel efektler sağlayabilen akıllı legoyu kademeli olarak daha fazla ürüne entegre ederken Christiansen, zamanla daha fazla işlevin bu özelliklere ekleneceğini belirtti.
Lego, son yıllarda daha fazla kız çocuklarına ve yetişkinlere yönelik setler tasarlayıp ürün yelpazesini büyük ölçüde genişleterek, Avrupa'nın en başarılı özel şirketlerinden biri haline geldi.
Oyuncak üreticisi, yılın ilk yarısında üretim tesislerine yaptığı yatırımları yaklaşık yüzde 10 artırarak 4,6 milyar Danimarka kronuna çıkardı. Ayrıca 1,9 milyar Danimarka kronu harcayarak Lego Discovery Centres birimini Legoland tema parklarını işleten Merlin Entertainments firmasından satın aldı.
FAZLA BAŞARI YENİ PROBLEMLERE YOL AÇABİLİR Mİ?
Lego grubu, Vietnam'da yeni açılan tesisine ve Çin, Macaristan ve Danimarka'daki genişlemelerine ek olarak ABD'de yeni bir fabrika inşa ediyor.
Şirket, tüm plastik tuğlaları kendi bünyesinde üretiyor ve maliyetleri tüketicilere yansıtmadan, fosil yakıt bazlı hammaddelerin yerine geri dönüştürülmüş malzeme kullanmak üzerine büyük yatırımlar yapıyor. Bu yüzden de kendi kapasitesini yakından takip etmesi gerekiyor.
Christiansen, Lego'nun son on yılda satışlarını neredeyse üç katına çıkardığını belirtirken, "Henüz bir sınıra ulaştığımızı düşünmüyoruz, önümüzde değerlendirilmeyi bekleyen daha birçok fırsat var." diye ekledi.
Şirketin CEO'su, grubun mevcut büyüme oranlarının kalıcı olacağını varsaymadığını ancak Lego'nun genel oyuncak pazarından daha hızlı büyümeye devam edebileceğini umduğunu belirtti.
2016-2017 yıllarında olduğu gibi fazla başarının bir sorun haline gelip gelmeyeceği sorulduğunda, "Bu, üzerinde çok zaman harcadığımız son derece önemli bir soru. Bu tür bir büyümenin sonsuza dek devam edeceğini varsaymamak konusunda ihtiyatlı ve mütevazıyız. Bu yüzden sağa sola eleman aramıyoruz. Eskisinden çok daha odaklanmış vaziyetteyiz. Yatırımlarımızı ileriyi de düşünerek yapıyoruz." dedi Christiansen.