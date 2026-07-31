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Dünyanın en çok otomobil satan şirketi belli oldu

31.07.2026 05:39

AA

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Yılın ilk yarısında küresel bazda 5.39 milyon araç satan Toyota, en yakın rakibi Volkswagen AG'yi geride bıraktı.

Dünyanın en çok otomobil satan şirketi belli oldu
Anadolu Ajansı

Toyota, 2026 yılının ocak-haziran döneminde 5.39 milyonla "küresel bazda en çok araç satan" unvanını üst üste 7'nci kez korudu.

Dünyanın en çok otomobil satan şirketi belli oldu 1
Reuters

Toyota Motor, grup şirketinin 1 Ocak-30 Haziran'a ilişkin güncel araç satış verilerini kapsayan bilançolarını paylaştı.

Dünyanın en çok otomobil satan şirketi belli oldu 2
iStockPhoto

Buna göre Toyota'nın küresel ölçekte araç satışları, 2025'in aynı dönemine kıyasla yüzde 2.8 düşerek 5.39 milyon adet oldu.

Dünyanın en çok otomobil satan şirketi belli oldu 3
Anadolu Ajansı

Japonya merkezli şirket, en yakın rakibi Volkswagen AG'yi geride bıraktı ve yılın ilk yarısı "küresel bazda en çok araç satan" unvanını 7'nci defa korudu.

Dünyanın en çok otomobil satan şirketi belli oldu 4
Anadolu Ajansı

Toyota'nın Japonya içi satışları yüzde 4.4 artışla 1.1 milyon adede yükseldi. Denizaşırı satışlar da yüzde 4.5 düşüşle 4.3 milyona geriledi.

Dünyanın en çok otomobil satan şirketi belli oldu 5
Anadolu Ajansı

Üretici şirketin 6 aylık satışları önceki yıla kıyasla ABD'de yüzde 0.9 arttı. Çin'de yüzde 17.1 ve Ortadoğu bölgesinde de yüzde 21.6 düştü.

Dünyanın en çok otomobil satan şirketi belli oldu 6
Reuters

Volkswagen AG'nin 2026 ocak-haziran döneminde küresel bazda araç satışları ise 2025'in ilk yarısına kıyasla yüzde 8.4 düşüşle 4.13 milyon oldu.

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