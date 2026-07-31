Dünyanın en çok otomobil satan şirketi belli oldu
31.07.2026 05:39
Yılın ilk yarısında küresel bazda 5.39 milyon araç satan Toyota, en yakın rakibi Volkswagen AG'yi geride bıraktı.
Toyota, 2026 yılının ocak-haziran döneminde 5.39 milyonla "küresel bazda en çok araç satan" unvanını üst üste 7'nci kez korudu.
Toyota Motor, grup şirketinin 1 Ocak-30 Haziran'a ilişkin güncel araç satış verilerini kapsayan bilançolarını paylaştı.
Buna göre Toyota'nın küresel ölçekte araç satışları, 2025'in aynı dönemine kıyasla yüzde 2.8 düşerek 5.39 milyon adet oldu.
Japonya merkezli şirket, en yakın rakibi Volkswagen AG'yi geride bıraktı ve yılın ilk yarısı "küresel bazda en çok araç satan" unvanını 7'nci defa korudu.
Toyota'nın Japonya içi satışları yüzde 4.4 artışla 1.1 milyon adede yükseldi. Denizaşırı satışlar da yüzde 4.5 düşüşle 4.3 milyona geriledi.
Üretici şirketin 6 aylık satışları önceki yıla kıyasla ABD'de yüzde 0.9 arttı. Çin'de yüzde 17.1 ve Ortadoğu bölgesinde de yüzde 21.6 düştü.