Dünyanın en pahalı şehirleri açıklandı. Türkiye ayrıntısı şaşırttı, ilk sıradayız

Deutsche Bank, Japonya'nın dikkat çekici bir yapısal yeniden fiyatlanma yaşadığını belirtiyor. Tokyo'nun satın alma gücü paritesine (PPP) göre fiyat seviyesi 1990'ların ortasındaki 173 puandan bugün sadece 60'a geriledi. Rapora göre Tokyo'da iki kişilik bir akşam yemeği artık New York ve Zürih'in üçte biri kadar ucuz; Tokyo'da 3 yatak odalı bir dairenin kirası ise New York'takinin yaklaşık dörtte biri seviyesinde.