Dünyanın en pahalı şehirleri açıklandı. Türkiye ayrıntısı şaşırttı, ilk sıradayız
14.07.2026 09:51
Dünyanın en pahalı şehirleri ve yaşam maliyeti haritası belli oldu. Deutsche Bank raporuna göre Lüksemburg yaşam kalitesinde ilk sırada yer alırken, Türkiye ABD'ye kıyasla 2,2 kat daha yüksek olan iPhone fiyatı ile listenin zirvesine yerleşti.
Deutsche Bank'ın araştırma birimi, "Mapping the World's Prices" (Dünyanın Fiyatlarını Haritalamak) başlıklı yıllık raporunun onuncu baskısını yayımladı. Jim Reid ve Galina Pozdnyakova imzalı rapor, 69 şehirdeki yaşam standartları, kira maliyetleri ile telefon, kahve, taksi gibi kalemlerin fiyatlarını karşılaştırıyor.
ZÜRİH VE CENEVRE ZİRVEDE, TOKYO ŞAŞIRTIYOR
Deutsche Bank'ın verilerine göre Zürih ve Cenevre, dünyanın en pahalı şehri unvanı için birbiriyle yarışmaya devam ederken bu iki şehri artık Tel Aviv, New York ve San Francisco takip ediyor. Rapora göre büyük gelişmiş piyasa şehirleri arasında Tokyo, göze çarpan biçimde "ucuz" bir şehir olarak öne çıkıyor.
YAŞAM KALİTESİNDE LÜKSEMBURG BİRİNCİ OLDU
Rapor, Lüksemburg'un ikinci yıl üst üste yaşam kalitesinde birinci sırada yer aldığını, Kopenhag, Amsterdam, Viyana ve Münih'in de ilk beşte bulunduğunu aktarıyor. Paris, New York, Londra ve Hong Kong gibi küresel finans merkezlerinin ise pahalı konut, uzun işe gidiş-geliş süreleri ve yüksek kirlilik nedeniyle yaşanabilirlik sıralamasında geride kaldığı belirtiliyor.
MAAŞLARDA ZÜRİH LİDER, BUDAPEŞTE'DE ÇARPICI ARTIŞ
Küresel maaş tablosunda Zürih başı çekerken, onu San Francisco, Cenevre, Boston ve New York izliyor. Deutsche Bank'ın on yıllık verilerine göre bu dönemde Budapeşte'de maaşlar yüzde 161, Prag'da yüzde 121 ve Varşova'da yüzde 120 arttı.
HONG KONG EMLAKTA EN PAHALI, BUDAPEŞTE'DE ÜÇ KATINA ÇIKTI
Rapora göre Hong Kong, fiyatlar pandemi öncesi seviyenin yüzde 10 altında olsa da emlakta dünyanın en pahalı şehri konumunu koruyor; teknoloji sektöründeki hareketlilik nedeniyle arzı kısıtlı olan Seul ise üçüncü sırada Hong Kong'a yaklaşıyor. Zürih, Singapur ve Cenevre ilk beşi tamamlarken, Budapeşte'de konut fiyatlarının 10 yılda yüzde 209 artarak örneklemdeki en büyük yükselişi kaydettiği vurgulanıyor.
JAPONYA'DA YAPISAL UCUZLAMA VAR
Deutsche Bank, Japonya'nın dikkat çekici bir yapısal yeniden fiyatlanma yaşadığını belirtiyor. Tokyo'nun satın alma gücü paritesine (PPP) göre fiyat seviyesi 1990'ların ortasındaki 173 puandan bugün sadece 60'a geriledi. Rapora göre Tokyo'da iki kişilik bir akşam yemeği artık New York ve Zürih'in üçte biri kadar ucuz; Tokyo'da 3 yatak odalı bir dairenin kirası ise New York'takinin yaklaşık dörtte biri seviyesinde.
EN PAHALI IPHONE TÜRKİYE'DE
Deutsche Bank'ın izlediği 41 ekonomi arasında Türkiye'de bir iPhone'un fiyatının ABD fiyatının 2,2 katına ulaştığı ve bu değerin en yüksek oran olduğu bildiriliyor. Rapora göre iPhone'un ABD'den daha ucuz olduğu tek yerler Güney Kore ve Japonya.
ABD TARİFELERİNİN TÜKETİCİYE YANSIMASI SINIRLI KALDI
Rapor, şimdiye kadar ABD tarifelerinin tüketici fiyatlarına etkisinin şaşırtıcı derecede sınırlı kaldığını, ABD'de market ve otomobil fiyatlarının yıllık bazda büyük ölçüde yatay seyrettiğini belirtiyor.
TEL AVİV'DE ÇARPICI YÜKSELİŞ
Deutsche Bank'a göre Tel Aviv, son on yılda küresel fiyat sıralamalarında hızla tırmandı ve şu anda dünyada bir McDonald's menüsü satın almak için en pahalı şehir konumunda. Şehir; iki kişilik yemek, yazlık elbise ve kot pantolon fiyatlarında da ilk beşte yer alıyor.
RAPORDA BAŞKA NELER VAR?
Rapora göre aylık toplu taşıma abonmanlığında büyük farkla en pahalı şehir Londra iken, bu hizmet Lüksemburg'da hâlâ ücretsiz. Benzin fiyatları Hong Kong'da Kahire'ye kıyasla neredeyse 9 kat daha pahalı, buna karşın Zürih'te bir taksi yolculuğu Kahire'dekinin 23 katı maliyete sahip. Almanya ve Orta Avrupa şehirleri, enerji krizinin kalıcı bir mirası olarak en yüksek fatura maliyetlerine sahip ilk 10'da yoğun biçimde yer alıyor.