Dünyanın konuştuğu halka arz. Hisseleri ilk günden yüzde 206 fırladı

Şirket muazzam bir talep gördü; ilk halka arzındaki perakende yatırımcı dilimi, mevcut hisselerin 6 bin katından fazla talep topladı ve şirket bu gruba daha fazla hisse tahsis etti.

Teknoloji devi Tencent tarafından desteklenen Enflame, Çin'in yapay zeka çip üretimindeki sözde "dört küçük ejderhası"ndan biri olarak kabul ediliyor ve bu grubun halka arz olan son üyesi.