Dünyanın konuştuğu halka arz. Hisseleri ilk günden yüzde 206 fırladı
11.09.2026 07:53
Nvidia'nın Çinli rakibi Enflame'in hisseleri borsadaki ilk işlem gününde yüzde 206 yükseldi.
Nvidia gibi ABD'li rakiplere yerli alternatifler geliştiren Çinli çip üreticisi Enflame'in hisseleri, Şanghay'da borsaya kote olduktan sonra yüzde 206 yükseldi.
Şirket muazzam bir talep gördü; ilk halka arzındaki perakende yatırımcı dilimi, mevcut hisselerin 6 bin katından fazla talep topladı ve şirket bu gruba daha fazla hisse tahsis etti.
Teknoloji devi Tencent tarafından desteklenen Enflame, Çin'in yapay zeka çip üretimindeki sözde "dört küçük ejderhası"ndan biri olarak kabul ediliyor ve bu grubun halka arz olan son üyesi.
Diğer üç şirket de borsaya kote olduklarında büyük sıçramalar yaşadı ve o zamandan beri yüksek seviyelerini korudu. Aralık ayında MetaX ilk işlem gününde yaklaşık yüzde 700 yükselirken, Moore Threads işlem debutunda yüzde 400'den fazla kazanç sağladı. Biren ise Ocak ayındaki halka arzında yüzde 76 yükseldi.
Yatırımcılar, yerli yapay zeka çip üreticilerinin Çin'de Nvidia'nın yerini alma kabiliyetine bahis oynuyor.