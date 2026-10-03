Düşük kira ödeyenlere kötü haber. 5 yıl hesabı değişti

Kiracı ve ev sahibi arasındaki kira anlaşmazlıkları sürerken Yargıtay emsal nitelikte bir karara imza attı.

Yüksek Mahkeme, uzun süredir aynı konutta oturan ancak yakın zamanda sözleşme yenileyen kiracıları ve mülk sahibini ilgilendiren dikkat çeken bir karara hükmetti. Eski kiracının ödediği kira piyasa rayicinin çok altında kaldıysa, yeni sözleşmenin üzerinden 5 yıl geçmemiş olsa bile kira tespit davası açılabilecek.

MAHKEME "5 YILLIK SÜRE DOLMADI" DEDİ

İstanbul’da bir dükkan sahibi, 2005 yılından bu yana aynı kiracının kullandığı iş yeri için 2021 yılında dava açtı. Aylık 22 bin lira olan kiranın bölge emsallerinin çok altında kaldığını belirterek kiranın 39 bin liraya çıkarılmasını talep etti.

Mahkeme, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'na atıfta bulunarak taraflar arasında en son kira sözleşmesi yenilemesinin 2018'de yapıldığını, son sözleşmenin üzerinden dava tarihi itibarıyla henüz 5 yıllık sürenin geçmediğini vurguladı. Sözleşmedeki hükümlerin uygulanması gerektiğini ifade eden mahkeme, bedelin kira sözleşmesindeki artış şartına göre hesaplama yapılması gerektiğine karar verdi.