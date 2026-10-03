Düşük kira ödeyenlere kötü haber. 5 yıl hesabı değişti
03.10.2026 14:08
Yargıtay, kira sözleşmesi yakın zamanda yenilense bile emsallerin çok altında kalan kiralar için 5 yıllık sürenin beklenmesine gerek olmadığına karar verdi.
Kiracı ve ev sahibi arasındaki kira anlaşmazlıkları sürerken Yargıtay emsal nitelikte bir karara imza attı.
Yüksek Mahkeme, uzun süredir aynı konutta oturan ancak yakın zamanda sözleşme yenileyen kiracıları ve mülk sahibini ilgilendiren dikkat çeken bir karara hükmetti. Eski kiracının ödediği kira piyasa rayicinin çok altında kaldıysa, yeni sözleşmenin üzerinden 5 yıl geçmemiş olsa bile kira tespit davası açılabilecek.
MAHKEME "5 YILLIK SÜRE DOLMADI" DEDİ
İstanbul’da bir dükkan sahibi, 2005 yılından bu yana aynı kiracının kullandığı iş yeri için 2021 yılında dava açtı. Aylık 22 bin lira olan kiranın bölge emsallerinin çok altında kaldığını belirterek kiranın 39 bin liraya çıkarılmasını talep etti.
Mahkeme, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'na atıfta bulunarak taraflar arasında en son kira sözleşmesi yenilemesinin 2018'de yapıldığını, son sözleşmenin üzerinden dava tarihi itibarıyla henüz 5 yıllık sürenin geçmediğini vurguladı. Sözleşmedeki hükümlerin uygulanması gerektiğini ifade eden mahkeme, bedelin kira sözleşmesindeki artış şartına göre hesaplama yapılması gerektiğine karar verdi.
YARGITAY KARARI BOZDU
Davacı, mahkemenin kararın istinafa taşıdı ancak İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 35. Hukuk Dairesi de itirazın reddine hükmetti.
Dosya Yargıtay'a taşındı. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi de yerel mahkemenin kararını hukuka aykırı bularak bozdu.
Kiracılık süresinin esas olduğuna dikkat çeken Yüksek Mahkeme, kira bedeline ilişkin anlaşmalarının, bir önceki kira yılında tüketici fiyat endeksindeki 12 aylık ortalamalara göre değişim oranını geçmemek koşuluyla geçerli olduğu vurgulandı.
Ayrıca bunun da bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de uygulanacağı belirtildi.
5 YIL BEKLEMEYE GEREK YOK
5 yıldan uzun süreli veya 5 yıldan sonra yenilenen kira sözleşmelerinde de yeni kira yılında uygulanacak bedelin "üretici fiyat endeksindeki artış oranı, kiralananın durumu ve emsal kira bedelleri göz önünde tutularak, hakkaniyete uygun biçimde belirleneceği" bildirildi.
Dairenin kararında, yenilenen sözleşme ile belirlenen kira bedelinin emsal ve rayiçlere uygun olmadığının belirlenmesi haline ilişkin ise yenilenen sözleşmenin imzalanmasından itibaren 5 yıl geçmemiş olsa dahi kira tespit davasının açılabileceği ifade edildi.
Yargıtay, son olarak uzman bilirkişi aracılığıyla 2018'deki kiranın, o dönemin piyasasına uygun olup olmadığını incelenmesi gerektiğine işaret edip, eğer altındaysa güncel rayiç bedellere ve hakkaniyete göre yeni bir kira tutarının belirlenmesi gerektiğine hükmetti.