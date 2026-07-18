Düşük maaşla çalışanlara kötü haber. Kısıtlama geldi, yürürlüğe girdi

Düşük maaşla işe başlayıp, primlerle yüksek ücret alan personellere kötü haber geldi. Sektörde genelde maaşlar düşük tutulup, hedefler konup yüksek prim elde ederek para kazanma öne çıkıyordu.

1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, personele bir takvim yılı içerisinde satış primi, teşvik primi, jestiyon, performans primi ve benzeri adlar altında yapılabilecek her türlü nakdi ve ayni ödemelerin toplam tutarının, ilgili personelin aynı takvim yılına ilişkin brüt ücretler toplamının 2 (iki) katını aşmayacak şekilde belirlenecek.

Başka bir deyişle 33 bin 30 lira olan asgari ücretin brüt tutarının 2 katı 66 bin 60 lira ediyor. Böylece bir takvim yılı içinde alınacak tutara çok kısa sürede ulaşılabiliyor.