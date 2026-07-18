Düşük maaşla çalışanlara kötü haber. Kısıtlama geldi, yürürlüğe girdi
18.07.2026 09:06
Son Güncelleme: 18.07.2026 09:14
Düşük sabit maaş alıp, hedefleri tutturarak yüksek primlerle gelirini katlayan binlerce personele Finansal Kurumlar Birliği'nden kötü haber geldi.
Tasarruf finansman sektörü büyümeye devam ediyor. Bankaların yerini alan sistem haline gelen faizsiz sadece hizmet bedeli kesintisiyle çalışan kurumlara yönelik yeni standartlar getiriliyor.
Bir süre önce Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun otoritesine giren sektörde yeni mesleki ilke kararlar yayımlandı.
Finansal Kurumlar Birliği 5 maddede yeni düzenlemeleri açıkladı.
ÇALIŞMA SAATLERİ NETLEŞTİ
Tasarruf finansman şirketlerinde hafta içi mesaileri, hafta sonu çalışmaları uzun saatler sürüyordu. Mesai, prim almak için daha fazla çalışan personellere ilişkin karar çıktı. Şube çalışma saatleri 09.00-18.00 olarak belirlendi. Gerektiğinde saat 20.00’ye kadar operasyonel çalışma yapılabilecek.
REKLAM BÜTÇELERİ SINIRLANDIRILDI
Yıllık reklam bütçelerinin 1 Temmuz 2026-31 Aralık 2026 dönemi için 200 milyon lirayı aşmamasına, 2027 yılı için bütçe sınırının 750 milyon liranın 2026 yıl sonu enflasyon oranında arıtılmak suretiyle belirlenmesine, sonraki yıllarda da ilgili bütçe tutarının yıl sonu enflasyon oranında artırılarak söz konusu uygulamanın devam ettirilmesine karar verildi.
DÜŞÜK MAAŞLA ÇALIŞANLARA KÖTÜ HABER
Düşük maaşla işe başlayıp, primlerle yüksek ücret alan personellere kötü haber geldi. Sektörde genelde maaşlar düşük tutulup, hedefler konup yüksek prim elde ederek para kazanma öne çıkıyordu.
1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, personele bir takvim yılı içerisinde satış primi, teşvik primi, jestiyon, performans primi ve benzeri adlar altında yapılabilecek her türlü nakdi ve ayni ödemelerin toplam tutarının, ilgili personelin aynı takvim yılına ilişkin brüt ücretler toplamının 2 (iki) katını aşmayacak şekilde belirlenecek.
Başka bir deyişle 33 bin 30 lira olan asgari ücretin brüt tutarının 2 katı 66 bin 60 lira ediyor. Böylece bir takvim yılı içinde alınacak tutara çok kısa sürede ulaşılabiliyor.
YANILTICI İŞLEMLERE YAPTIRIM GELİYOR
Sektörün gerek Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu gerekse kamuoyu nezdinde itibarının korunmasını teminen, şirket logolarıyla asılsız ve kamuoyunu yanıltıcı paylaşım yapıldığının tespiti halinde, tasarruf finansman şirketlerince disiplin cezası olarak söz konusu paylaşımlara göz yuman veya izin veren ilgili şirket yöneticilerine yönelik idari tedbir uygulanmasına, ilgili personel hakkında işten çıkarma, savcılığa ihbarda bulunma gibi yasal işlemlere varabilecek yaptırımlar uygulanmasına ve şirketlerin karara uyum konusunda azami hassasiyet göstermeleri istendi.
RAPORLAMA İÇİN STANDART OLUŞTURULACAK
Tasarruf finansman şirketleri açısından yeknesak raporlama standardı oluşturulması ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun uygun gördüğü şekilde raporlama formatı oluşturulması için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından görevlendirilecek bir murakıp/uzman koordinasyonunda olmak üzere, tasarruf finansman şirketlerinin belirleyeceği bir yazılım şirketi ile çalışma yapılmasına karar verildi.