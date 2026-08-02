E-Devlet unutulan para sorgulaması başladı: Unuttuğunuz paralar ortaya çıkabilir, mirasçıları da ilgilendiriyor
02.08.2026 09:49
Son Güncelleme: 02.08.2026 10:06
Dijital ödeme alışkanlıklarının yaygınlaşmasıyla birlikte elektronik para kuruluşları ve dijital cüzdan uygulamalarının kullanımı hızla arttı. Ancak birçoğumuz yıllar önce üye olduğumuz uygulamaları, açtığımız hesapları ve hatta bu hesapların içinde para unutup unutmadığımızı hatırlamakta güçlük çekebiliyoruz. Bu kafa karışıklığına son verecek yeni bir hizmet e-Devlet üzerinden vatandaşların erişimine açıldı.
TCMB tarafından, ilgili paydaşlarla yapılan çalışmalar neticesinde “Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu Hesap Sahipliği Sorgulama” hizmeti geliştirildi. Farklı uygulamalara tek tek giriş yapmaya veya ayrı ayrı kontrol etmeye gerek kalmadan, adınıza tanımlı tüm ödeme ve elektronik para hesaplarını tek bir ekranda artık görebileceksiniz.
MİRASÇILARI DA İLGİLENDİRİYOR
E-Devlet Kapısı platformu üzerinden ulaşılabilecek bu hizmet sayesinde gerçek kişiler, hangi ödeme ve elektronik para kuruluşlarında hesaplarının bulunduğu bilgisine erişebilecek ve söz konusu hizmeti mirasçısı oldukları kişiler adına da kullanabilecek.
Bu hizmet sadece hesap sahipleri için geçerli olmayacak. Yasal mirasçılar da vefat eden yakınlarının ödeme ve elektronik para kuruluşlarındaki hesaplarını e-Devlet üzerinden kolayca sorgulayabilecek.
E-DEVLET UNUTULAN PARA SORGULAMASI NASIL YAPILIR?
e-Devlet sistemine giriş yapın.
Arama çubuğuna "Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu Hesap Sahipliği Sorgulama" yazın.
Çıkan sonuç ekranından adınıza açılmış tüm aktif/pasif hesapları listeleyebilir ve içlerinde ne kadar para olduğunu görüntüleyebilirsiniz.
E-DEVLET UNUTULAN PARA SORGULAMASI İÇİN TIKLAYIN
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