E-Devlet unutulan para sorgulaması başladı: Unuttuğunuz paralar ortaya çıkabilir, mirasçıları da ilgilendiriyor

TCMB tarafından, ilgili paydaşlarla yapılan çalışmalar neticesinde “Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu Hesap Sahipliği Sorgulama” hizmeti geliştirildi. Farklı uygulamalara tek tek giriş yapmaya veya ayrı ayrı kontrol etmeye gerek kalmadan, adınıza tanımlı tüm ödeme ve elektronik para hesaplarını tek bir ekranda artık görebileceksiniz.