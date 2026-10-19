Efsane model Corolla şekil değiştiriyor. Geri sayım başladı
19.10.2026 11:35
Toyota, yeni nesil Corolla için düğmeye bastı. Elektrikli, hibrit ve benzinli motorları tek mimaride buluşturan "çok yollu" platform Corolla’ya geliyor.
Toyota Motor, yavaşlayan ve zorlandığı bir pazarda esneklik kazanmak için farklı güç aktarma organı tipleriyle uyumlu bir araç platformu kullanarak, yeni nesil Corolla'yı 2028'den itibaren Çin'de üretmeyi planlıyor.
Toyota ve Çinli FAW Grubu'nun ortak girişimi olan FAW Toyota Motor yeni otomobili üretecek. Yeni Corolla, elektrikli, hibrit, benzinli veya diğer güç aktarma sistemlerini barındırabilen "çok yollu" araç mimarisini kullanan ilk model olacak.
Toyota, Lexus markası altındaki modeller de dahil olmak üzere bazı araçlarında bu platformu zaten kullanıyor. Corolla için bu platformun kullanıma sunulmasının, geliştirme sürecini hızlandırması ve maliyetleri düşürmesinin yanı sıra, farklı güç aktarma organı türlerine yönelik talepteki değişikliklere uyum sağlama esnekliğini de mümkün kılması bekleniyor.
Otomobil üreticisi, yeni nesil Corolla konsept otomobilini ilk olarak geçen yıl sonbaharda Japonya Mobilite Fuarı'nda tanıtmıştı.
Dönemin Cumhurbaşkanı Koji Sato o zamanlar şöyle demişti: "Dünya çok büyük ve çeşitli. Yollar farklı, enerji gerçekleri de öyle."
Şu anda başkan yardımcısı olan Sato, bataryalı elektrikli versiyonun yanı sıra, hibrit ve benzinli versiyonlar da dahil olmak üzere birden fazla alternatif güç aktarma sistemi sunmayı planladıklarını belirtmişti.
TOYOTA'NIN SATIŞLARI DÜŞÜYOR
Toyota'nın Çin'deki satışları düşüşte. Otomobil üreticisi Ağustos ayında Lexus markası da dahil olmak üzere 118.bin 449 araç sattı; bu, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23'lük bir düşüş anlamına geliyor. Elektrikli araçlar ve diğer yeni enerji araçları bir zamanlar Çin'deki büyümenin itici gücüydü, ancak şimdi yerli yeni otomobil satışları yavaşlıyor. Yoğun rekabet fiyatları düşürüyor ve karlılığı azaltıyor.
Toyota, gelecek yıldan itibaren Çin'de Lexus markası için daha uzun menzilli, yeni nesil elektrikli araçlar üretmenin yanı sıra, yalnızca enerji üretimi için içten yanmalı motor kullanan, uzun menzilli elektrikli araçlar da üretecek.