Efsane model Corolla şekil değiştiriyor. Geri sayım başladı

Dönemin Cumhurbaşkanı Koji Sato o zamanlar şöyle demişti: "Dünya çok büyük ve çeşitli. Yollar farklı, enerji gerçekleri de öyle."

Şu anda başkan yardımcısı olan Sato, bataryalı elektrikli versiyonun yanı sıra, hibrit ve benzinli versiyonlar da dahil olmak üzere birden fazla alternatif güç aktarma sistemi sunmayı planladıklarını belirtmişti.