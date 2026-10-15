Egea'nın yerine geliyorlar. Fiat'ın yeni SUV modelleri hangi fiyattan satılacak?
15.10.2026 08:18
Fiat Grizzly ve Fastback, 1.2 litrelik 100 beygir güç üreten motor seçeneği ve manuel şanzımanıyla rekabetçi lansman fiyatıyla satışa sunulacak.
Türkiye'de satış rekorları kıran Fiat Egea'nın üretiminin sona ermesiyle birlikte yeni araçların Aralık ayında satışa çıkması bekleniyor.
Fiat Fastback ve Fiat Grizzly Türkiye yollarına çıkmayı bekliyor.
Fiat Egea'nın yerini alacak dense de SUV forumundaki her iki araç rekabetçi fiyatlarla satışa sunulacak.
MANUEL VİTESLİ DE OLACAK
Otomobil alacakların tercihleri manuel vites olsa da Fiat Grizzly ve Fiat Fastback'te manuel vites olacak. Ticari taksi sahiplerini heyecanlandıran Fiat Grizzly ve Fiat Fastback, manuel vites, 1200 cc motor ile 100 beygir güç üretecek. Manuel vitesli araçların aşırı rekabetçi fiyatlardan satılması bekleniyor. Türkiye'de manuel vitesli araçlar sadece ticari olarak tercih ediliyor. Hususi otomobillerde yüzde 97 seviyesinde otomatik vites kullanılıyor.
Paris'te Avrupa lansmanlarını gerçekleştiren Grizzly ve Grizzly Fastback, FIAT'ın daha büyük aile otomobillerine dönüşünü işaret ediyor. Üç küresel bölgede 100'den fazla ülkeye yönelik olan Grizzly, genişlik ve pratikliğe öncelik verirken, Grizzly Fastback daha dinamik bir silüet sunuyor.
Her ikisi de 4,5 metrenin altında ve toplamda 3,5 metreküp iç hacim sunuyor. Bagaj kapasitesi Grizzly için 545 litre, Grizzly Fastback için ise 608 litre olup, bu da ikincisini 4,5 metrenin altındaki araçlar arasında en geniş bagaj hacmine sahip model yapıyor.
Seride benzinli, hibrit veya elektrikli motor seçenekleri, manuel veya otomatik şanzımanlar ve hatchback veya Fastback gövde tipleri sunuluyor. Her iki modelin de hedef başlangıç fiyatı yaklaşık 20 bin Euro (yaklaşık 1 milyon 100 bin lira) olacak.
Türkiye'de ise Özel Tüketim Vergisi ve KDV eklenince fiyatın 2 milyon liranın üzerine çıkması bekleniyor. Lansmanda rekabetçi olmak adına vergiler hariç fiyat düşük tutularak satılması bekleniyor. Fiat Egea'nın 1400 cc benzinli manuel vites araçları üretimden kalkmadan önce 1,3 milyon lira civarında satışa sunuluyordu. Fiat Grizzly ve Fiat Fastback'in bu fiyatlara yaklaşacağına dair beklentiler bulunsa da mevcut döviz kurları ve araç donanımı nedeniyle bu rakamların bir miktar daha üstünde lansman fiyatıyla satışa çıkması bekleniyor.
AVRUPA'DA 2027'DE SATIŞA ÇIKACAK
Avrupa siparişleri 5 Ocak 2027'de açılacak ve tüm motor seçenekleri ilk günden itibaren mevcut olacak, ardından Şubat ayında ilk uluslararası medya sürüşü gerçekleştirilecek. Paris'te her iki model de 145 beygir gücünde hafif hibrit güç aktarma sistemine sahip La Prima donanım paketiyle sergileniyor.