Egea'nın yerine geliyorlar. Fiat'ın yeni SUV modelleri hangi fiyattan satılacak?

Paris'te Avrupa lansmanlarını gerçekleştiren Grizzly ve Grizzly Fastback, FIAT'ın daha büyük aile otomobillerine dönüşünü işaret ediyor. Üç küresel bölgede 100'den fazla ülkeye yönelik olan Grizzly, genişlik ve pratikliğe öncelik verirken, Grizzly Fastback daha dinamik bir silüet sunuyor.

Her ikisi de 4,5 metrenin altında ve toplamda 3,5 metreküp iç hacim sunuyor. Bagaj kapasitesi Grizzly için 545 litre, Grizzly Fastback için ise 608 litre olup, bu da ikincisini 4,5 metrenin altındaki araçlar arasında en geniş bagaj hacmine sahip model yapıyor.