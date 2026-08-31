Ekonomi gündeminin nabzı G20 zirvesinde tutuluyor
31.08.2026 15:37
Dünyanın dört bir yanından gelen maliye yetkilileri, İran savaşının gölgesindeki küresel ekonomiye dair güncel mevzuları görüşmek üzere ABD'nin ev sahipliğinde düzenlenen G20 zirvesinde toplandı.
Bugün ABD'nin Ashville kentinde başlayan ve 1 Eylül'de son bulacak olan G20 toplantısı, farklı ülkelerden gelen maliye bakanları ve merkez bankası başkanlarının önemli açıklamalarına sahne oldu.
Donald Trump'ın ekonomik büyümeyi artırma çabaları, ABD'nin sıkılaştırdığı ticari engeller ve kamu borçlarındaki yükselişin yanı sıra dünya genelinde mali baskılara yol açan küresel dengesizlikler ve jeoplitik riskler de toplantının gündeminde yer alıyor.
Görüşmelerde ayrıca, küresel petrol fiyatlarının artışı gibi ABD ile İsrail'in İran'a karşı açtığı savaşın ve dolayısıyla İran'a uygulanan ekonomik yaptırımların sonuçlarına da odaklanılması bekleniyor.
BAKAN ŞİMŞEK DE TOPLANTIYA KATILDI
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, G20 zirvesinde Türkiye'yi temsil etmek ve küresel finans kurumlarının başkanlarıyla buluşmak üzere ABD'nin Ashville kentine gitti.
Ekonomik büyümeyi destekleyebilecek politikaların masaya yatırılacağı toplantılara katılan Bakan Şimşek'in, hem aynı mevkide bulunduğu uluslararası yöneticilerle hem de iş dünyasının önde gelen liderleriyle ikili görüşmelerde bir araya gelmesi bekleniyor.
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, AB Komisyonu'nun ekonomiden sorumlu üyesi Valdis Dombrovskis ve 1 Temmuz'dan bu yana ülkesinde AB dönem başkanlığını üstlenen İrlanda Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Simon Harris de, Avrupa'nın temsilcileri olarak toplantıda yer alacak.
Ancak Brezilya gibi bazı ülkelerin maliye bakanları, Trump yönetimiyle aralarındaki gerilimli ilişkiden dolayı görüşmelere gitmeme tercihinde bulundu. Rus temsilcilerin zirveye katılımı ise bazı ülkeler tarafından tepkiyle karşılandı. İsmini vermek istemeyen Avrupalı bir yetkili, Ukrayna'ya savaş açan Rusya'nın hala zirveye davet edilmesinden duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdi.
BAZI GAZETECİLERİN ERİŞİMİ ENGELLENDİ
ABD Hazine Bakanlığı sözcüsü, G20 zirvesindeki gündemi takip etmek için toplantıya yaklaşık bir düzine ülkeden 300'e yakın medya temsilcisinin katılacağını duyurdu.
Ancak, belirli medya kuruluşlarından gelen bazı muhabirlerin toplantıya katılımının Hazine Bakanlığı tarafından engellendiği bildirildi.
AFP'nin haberine göre, aralarında New York Times ve Bloomberg News'un da bulunduğu ABD'nin önde gelen haber kuruluşlarından bazı muhabirlere toplantıyı takip etmek için akreditasyon verilmedi.
Times gazetesi, ekonomi politikası muhabirinin içeri alınmadığını. Avrupa'yı takip eden bir başka Times muhabirine ise erişim izni verildiğini belirtti.
Times gazetesinin sözcüsü, reddi ABD yönetiminin bağımsız gazeteciliği baltalamaya yönelik rahatsız edici girişimlerinden biri ve kamuoyu denetiminden kaçınmaya yönelik bir taktik olarak nitelendirdi.