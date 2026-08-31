Ekonomi gündeminin nabzı G20 zirvesinde tutuluyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, G20 zirvesinde Türkiye'yi temsil etmek ve küresel finans kurumlarının başkanlarıyla buluşmak üzere ABD'nin Ashville kentine gitti.

Ekonomik büyümeyi destekleyebilecek politikaların masaya yatırılacağı toplantılara katılan Bakan Şimşek'in, hem aynı mevkide bulunduğu uluslararası yöneticilerle hem de iş dünyasının önde gelen liderleriyle ikili görüşmelerde bir araya gelmesi bekleniyor.

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, AB Komisyonu'nun ekonomiden sorumlu üyesi Valdis Dombrovskis ve 1 Temmuz'dan bu yana ülkesinde AB dönem başkanlığını üstlenen İrlanda Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Simon Harris de, Avrupa'nın temsilcileri olarak toplantıda yer alacak.

Ancak Brezilya gibi bazı ülkelerin maliye bakanları, Trump yönetimiyle aralarındaki gerilimli ilişkiden dolayı görüşmelere gitmeme tercihinde bulundu. Rus temsilcilerin zirveye katılımı ise bazı ülkeler tarafından tepkiyle karşılandı. İsmini vermek istemeyen Avrupalı bir yetkili, Ukrayna'ya savaş açan Rusya'nın hala zirveye davet edilmesinden duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdi.