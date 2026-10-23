Ekran çılgınlığı sona mı eriyor? Otomobillerde tuşlar ve kollar geri dönüyor
23.10.2026 08:48
Çinli otomobil üreticileri düğmeler ve kumanda kollarıyla tasarımın temel ilkelerine geri dönüyor.
Otomotiv dünyası son yıllarda radikal değişikliklere sahne oldu. Araçların özellikleri artarken sadelikten yana tasarımlar kullanılmaya çalışılsa da hemen her özellik tablet olarak tabir edilecek ekranlara sığdırılmaya çalışıldı.
Müzik sisteminden klimaya, sunroof kontrolünden koltuk ayarına kadar hemen her işlem konsoldaki ekran üzerinden gerçekleştiriliyor.
Eski otomobillerde her ünite için ayrı bir alan vardı. Klima ya da kalorifer sistemi, koltuk ayarı, sunroof kontrolü gibi üniteler için farklı alanlar bulunuyordu.
LÜKS GİBİ GÖRÜNSE DE MALİYETLERİ DÜŞÜRÜYOR
Araçlara entegre edilen ekranlar sadece kontrol ünitesiyle değil, kilometre ekranı için de geçerli oldu. Eskiden ibreli olan kilometre sayacı yeni nesil araçlarda "hayalet ekran" olarak adlandırılıp özellikmiş gibi sunuluyor. Halbuki, eski nesil ibreli olan kilometre sayacının üretim aşaması, kalibrasyonu gibi birçok teknik işlemin olması gerekiyor ve maliyetleri yüksek kalıyordu. Yeni nesil araçlarda ise basit bir ekran üzerinde farklı temalarla kilometre sayacı kullanılıyor ve bu da maliyetleri oldukça aşağı çekiyor.
Orta konsoldaki kaybolan klima-kalorifer ünitesi de ekrana entegre edildiği için maliyetler düştü.
SÜRÜŞ ESNASINDA DİKKAT DAĞITIYOR
Sürüş yaparken menü değiştirme, ekranlar arasında geçiş yapma gibi işlemler için dikkatler yoldan ekrana veriliyor. Eski usul araçlarda bulunan kontrol üniteleri el alışkanlıklarıyla bakılmadan gerçekleştiriliyordu. Bu da sürüş dinamiklerini etkilemiyor ve riskleri ortadan kaldırıyor.
SESLİ YÖNLENDİRMELER KOLAYLIK SAĞLIYOR
Tüm araçlarda olmasa da klima, cam, müzik değiştirme, koltuk ısıtma gibi özellikler sesli olarak araçtan talep edildiğinde gerçekleştiriliyor. Ancak bu özellik birçok otomobilde bulunmuyor.