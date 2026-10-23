Ekran çılgınlığı sona mı eriyor? Otomobillerde tuşlar ve kollar geri dönüyor

Araçlara entegre edilen ekranlar sadece kontrol ünitesiyle değil, kilometre ekranı için de geçerli oldu. Eskiden ibreli olan kilometre sayacı yeni nesil araçlarda "hayalet ekran" olarak adlandırılıp özellikmiş gibi sunuluyor. Halbuki, eski nesil ibreli olan kilometre sayacının üretim aşaması, kalibrasyonu gibi birçok teknik işlemin olması gerekiyor ve maliyetleri yüksek kalıyordu. Yeni nesil araçlarda ise basit bir ekran üzerinde farklı temalarla kilometre sayacı kullanılıyor ve bu da maliyetleri oldukça aşağı çekiyor.

Orta konsoldaki kaybolan klima-kalorifer ünitesi de ekrana entegre edildiği için maliyetler düştü.