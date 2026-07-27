El Nino, dünya genelinde büyük enflasyon dalgalarını beraberinde getiriyor

Ortadoğu çatışması nedeniyle halihazırda zor durumda olan gelişmekte olan ekonomiler, gıda fiyatlarını yükseltebilecek ve büyümeyi yavaşlatabilecek potansiyel olarak güçlü bir El Niño tehditi altında.

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi, Ekim-Aralık aylarında çok güçlü bir El Niño'nun gerçekleşme olasılığını yüzde 81 olarak tahmin ediyor. Piyasalar tarafından "süper El Niño" olarak adlandırılan bu olay 1950'den beri kaydedilen en güçlü hava olayları arasına girebilir. Genellikle iki ila yedi yılda bir meydana gelen bu doğal iklim olayı, Asya'nın bazı bölgelerinde kuraklığa, Güney Amerika'nın bazı bölgelerinde ise şiddetli yağmurlara yol açarak hasatları ve gıda tedarikini tehdit edebilir.

Hane halkları gelirlerinin daha büyük bir bölümünü gıdaya harcayıp tarım ekonomilerinde büyük bir rol oynadığından dolayı özellikle de gelişmekte olan piyasalar savunmasız durumda. Bu durum, merkez bankalarının daha uzun vadede sıkı para politikası uygulamak zorunda kalma riskini artırıyor.

Wellington Management'ta sabit gelir portföy yöneticisi olan Gillian Edgeworth, "Bu yıla birçok merkez bankasının faiz indirimine gidebilecekleri düşüncesiyle girdik. Şimdi ise merkez bankalarının faiz indirimlerini durdurduğunu ve bazılarının faiz artırdığını görüyoruz" dedi. Edgeworth, "Yılın ikinci yarısında gelişmekte olan piyasalarda hızlı faiz indirimlerinin yaşanacağı bir dünyaya doğru ilerlediğimizi düşünmüyorum." diyerek sözlerine eklemede bulundu.