Elektrikli otomobillerin 4,5 dakika savaşı. Geely ile BYD rekabeti kime yarayacak?
23.09.2026 22:45
Çinli otomobil üreticisi Geely, elektrikli araç bataryasının doluluğunu yüzde 10’dan yüzde 70’e 4,5 dakikada çıkarabilen yeni sistemini tanıttı.
Çinli otomobil üreticisi Geely, elektrikli araçlarda şarj süresini birkaç dakikaya indiren yeni sistemini tanıttı.
Şirket, 2,2 megavatlık şarj altyapısı ve yüksek hızlı şarjı destekleyen yeni nesil batarya teknolojisi sayesinde bir elektrikli otomobilin bataryasının yüzde 10’dan yüzde 70’e 4,5 dakikada doldurulabildiğini açıkladı.
Geely’ye göre bataryanın yüzde 10’dan yüzde 97 seviyesine ulaşması ise normal çevre sıcaklığında 8 dakika 40 saniye sürüyor.
Şirket, yeni nesil bataryanın yanı sıra güncellenen tamamen elektrikli Galaxy E5 SUV modelini de tanıttı.
BYD’YE YANIT
Geely’nin yeni sistemi, Çinli rakibi BYD’nin ultra hızlı şarj teknolojilerine yaptığı büyük yatırımların ardından geldi.
BYD, yılın başında tanıttığı yeni nesil sistemiyle bir bataryanın yüzde 10’dan yüzde 97’ye yaklaşık 9 dakikada şarj edilebildiğini açıklamıştı.
Şirketin 2028’e kadar yaklaşık 90 bin hızlı şarj istasyonu kurmayı planladığı belirtiliyor.
Geely’nin yeni sistemi, açıklanan verilere göre BYD’nin mevcut teknolojisini birkaç saniyeyle geride bırakıyor.
2,2 MEGAVATLIK GÜÇ
Geely’nin sistemi, 2,2 megavatlık şarj altyapısıyla çalışıyor.
Bu seviye, bugün yaygın olarak kullanılan hızlı şarj istasyonlarının çok üzerinde güç gerektiriyor. Dolayısıyla teknolojinin yaygınlaşabilmesi için elektrik şebekesinin ve şarj istasyonu altyapısının da buna uygun hale getirilmesini gerektiriyor.
Geely yöneticisi Zhang Dewang, mevcut şarj hızlarının fiziksel sınırlara yaklaşmaya başladığını belirterek, gelecekte daha yüksek hızların sağlayacağı kazanımların giderek küçüleceğini söyledi.
YAPAY ZEKA BATARYAYI İZLİYOR
Şirket, bu kadar yüksek güç seviyelerinde güvenliği sağlamak için yapay zekadan da yararlanıyor.
Geely’nin sisteminde bulut tabanlı dijital ikiz simülasyonları ile otomobil üzerinde çalışan derin öğrenme modelleri birlikte kullanılıyor.
Bu sistemler bataryanın sağlık durumunu sürekli izliyor, sıcaklık yönetimini kontrol ediyor ve olası riskleri önceden tahmin etmeye çalışıyor.
Geely’nin yeni teknolojisi, Çin elektrikli otomobil pazarında rekabetin giderek şarj süresi, menzil ve akıllı sürüş sistemleri üzerine kaydığı bir dönemde tanıtıldı.
Çin’de elektrikli otomobil satışları ağustos ayına kadar 11 ay üst üste gerilerken, üreticiler müşterileri yeniden çekebilmek için daha uzun menzil, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve daha kısa şarj süreleri sunmaya yöneldi.
Geely de yeni nesil batarya ve hızlı şarj altyapısıyla bu rekabette BYD gibi rakiplerine karşı avantaj sağlamayı hedefliyor.
Şirket yöneticisi Zhang’a göre gelecekte hızlı şarj ekosistemi bugünkü akaryakıt istasyonlarına benzer bir yapıya dönüşebilir. Farklı markaların aynı altyapı içinde hizmet vermesi ve çok sayıda şirketin yatırım yapmasıyla ultra hızlı şarj ağlarının dünya genelinde yaygınlaşması bekleniyor.