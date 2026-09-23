Geely’nin sistemi, 2,2 megavatlık şarj altyapısıyla çalışıyor.

Bu seviye, bugün yaygın olarak kullanılan hızlı şarj istasyonlarının çok üzerinde güç gerektiriyor. Dolayısıyla teknolojinin yaygınlaşabilmesi için elektrik şebekesinin ve şarj istasyonu altyapısının da buna uygun hale getirilmesini gerektiriyor.

Geely yöneticisi Zhang Dewang, mevcut şarj hızlarının fiziksel sınırlara yaklaşmaya başladığını belirterek, gelecekte daha yüksek hızların sağlayacağı kazanımların giderek küçüleceğini söyledi.

YAPAY ZEKA BATARYAYI İZLİYOR

Şirket, bu kadar yüksek güç seviyelerinde güvenliği sağlamak için yapay zekadan da yararlanıyor.

Geely’nin sisteminde bulut tabanlı dijital ikiz simülasyonları ile otomobil üzerinde çalışan derin öğrenme modelleri birlikte kullanılıyor.

Bu sistemler bataryanın sağlık durumunu sürekli izliyor, sıcaklık yönetimini kontrol ediyor ve olası riskleri önceden tahmin etmeye çalışıyor.