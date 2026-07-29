Emekli maaş farkı ne zaman yatacak?

En düşük emekli maaşı ve zamlı maaşı 23 bin 552 liranın altında kalıp 20 bin liradan fazla olanları ilgilendiren maaş farkı ödemelerinin ne zaman yapılacağı merak ediliyor.

Yaklaşık 7 milyon civarındaki emekliyi ilgilendiren en düşük emekli maaşının artmasından dolayı oluşan farkların ne zaman hesaplara geçeceği beklentisi artıyor.