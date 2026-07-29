Emekli maaş farkı ne zaman yatacak?
29.07.2026 08:18
4A ve 4B emeklilerini ilgilendiren en düşük emekli maaş farkı ve maaşı 20 bin lirayla 23 bin 522 lira arasında olanları ilgilendiren ödemelerin ne zaman yapılacağı araştırılıyor.
En düşük emekli maaşı ve zamlı maaşı 23 bin 552 liranın altında kalıp 20 bin liradan fazla olanları ilgilendiren maaş farkı ödemelerinin ne zaman yapılacağı merak ediliyor.
Yaklaşık 7 milyon civarındaki emekliyi ilgilendiren en düşük emekli maaşının artmasından dolayı oluşan farkların ne zaman hesaplara geçeceği beklentisi artıyor.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onaylanan yasanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanıp Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra hesaplara geçmesi için Sosyal Güvenlik Kurumu'nun tarih belirlemesi bekleniyor.
NE KADAR FARK ALACAKLAR?
En düşük emekli maaşının 23 bin 552 liraya yükselmesinden dolayı 20 bin lira maaş alan kişiler 3 bin 552 lira, 20 bin liradan yüksek 23 bin 552 liradan az maaş alanlar ise aradaki fark kadar ödemeyi hak edecek.
Kanunun Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından kısa süre içinde fark ödemelerinin hesaplara geçmesi bekleniyor.