Emekli maaş farkının hesaplara yatacağı tarih belli oldu
04.08.2026 10:03
Son Güncelleme: 04.08.2026 10:05
Milyonlarca en düşük emekli maaşı alanları ilgilendiren fark ödemelerinin tarihi netleşti.
En düşük emekli aylığı tutarının 2026 yılı Temmuz ödeme dönemi itibarıyla 23 bin 552 TL’ye yükseltilmesi kapsamında aylık fark ödemeleri 7 Ağustos 2026 tarihinde yapılacak. Söz konusu fark ödemeleri ilgili banka hesaplarından çekilecek.
SADECE EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ALANLARI İLGİLENDİRMİYOR
Düzenlemeyle 20 bin liradan 23 bin 552 liraya çıkan en düşük emekli maaşı farkları 20 bin liradan yüksek, 23 bin 552 liradan düşük maaş alan tüm SSK ve Bağ-Kurluları ilgilendiriyor. Bu kapsam içinde bulunan tüm emekliler eksik yatan tutar kadar fark ödemesi alacak.