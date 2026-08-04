Emekli maaş farkının hesaplara yatacağı tarih belli oldu

Düzenlemeyle 20 bin liradan 23 bin 552 liraya çıkan en düşük emekli maaşı farkları 20 bin liradan yüksek, 23 bin 552 liradan düşük maaş alan tüm SSK ve Bağ-Kurluları ilgilendiriyor. Bu kapsam içinde bulunan tüm emekliler eksik yatan tutar kadar fark ödemesi alacak.