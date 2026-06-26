Emekli maaş promosyonu 2026: Hangi banka, ne kadar promosyon veriyor? Kamu ve özel bankaların temmuz ayı promosyonları belli oldu

İş Bankası, promosyon kampanyasını "SGK Emeklisi Müşterilerimize Özel 25.000 TL’ye Varan Emekli Promosyonu" duyurusuyla açıkladı.

Bankadan yapılan açıklamada ""Emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan, ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya halihazırda SGK (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) emekli maaşını İş Bankası'ndan alan müşterilere özel 15.000 TL' ye varan nakit promosyon fırsatı!" ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca, açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı:

“10.000 TL'ye varan ek promosyon, Maximum Kart'ı yıllık ücret ödemeden kullanma, diğer banka ATM'lerinden ücretsiz nakit çekebilme, ücretsiz para transferi, indirimli faiz oranlarıyla Ek Hesap ve daha birçok ayrıcalık emekli maaş promosyonu ile birlikte İş Bankası'nda!”