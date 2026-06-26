Emekli maaş promosyonu 2026: Hangi banka, ne kadar promosyon veriyor? Kamu ve özel bankaların temmuz ayı promosyonları belli oldu
26.06.2026 11:13
Bankaların emeklilere sunduğu promosyon ödemelerinde tutarlar güncellendi. Milyonlarca emeklinin gözü Temmuz 2026'da verilecek promosyona çevrildi. Peki hangi banka, ne kadar promosyon veriyor? İşte kamu ve özel bankaların temmuz ayı maaş promosyonları...
Bankaların emeklilere sunduğu promosyon ödemelerinde tutarlar güncellendi.
Kamu ve özel bankaların tamamı farklı tutarlarda promosyon kampanyası düzenlerken gözler temmuz ayına çevrildi.
Bankaların emekliye ödedikleri tutar ise 5 bin liradan başlayıp 30 bin liraya kadar değişkenlik gösteriyor.
İşte bankaların emekliye sunduğu promosyonlar…
İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU 2026
İş Bankası, promosyon kampanyasını "SGK Emeklisi Müşterilerimize Özel 25.000 TL’ye Varan Emekli Promosyonu" duyurusuyla açıkladı.
Bankadan yapılan açıklamada ""Emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan, ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya halihazırda SGK (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) emekli maaşını İş Bankası'ndan alan müşterilere özel 15.000 TL' ye varan nakit promosyon fırsatı!" ifadeleri kullanıldı.
Ayrıca, açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı:
“10.000 TL'ye varan ek promosyon, Maximum Kart'ı yıllık ücret ödemeden kullanma, diğer banka ATM'lerinden ücretsiz nakit çekebilme, ücretsiz para transferi, indirimli faiz oranlarıyla Ek Hesap ve daha birçok ayrıcalık emekli maaş promosyonu ile birlikte İş Bankası'nda!”
DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYONU 2026
Denizbank da promosyon tutarını 30.000 TL olarak güncelledi.
Bankadan yapılan açıklamada "12.000 TL'ye varan nakit promosyona ilave olarak DenizBank’ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren Kredili Mevduat Hesabı, 2 adet Otomatik Fatura Talimatı ve aktif Kredi Kartımızı kullanan emeklilere maaş tutarına göre 18.000 TL'ye varan ek promosyon fırsatı sunulmaktadır. Maaş tutarına ve ürün sahipliğine göre ödenecek promosyon tutarları kampanya şartlarına aşağıda ulaşabilirsiniz." denildi.
YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYONU 2026
Yapı Kredi Bankası da 30.000 TL'ye varan promosyon fırsatını emeklilere duyurdu.
Bankadan yapılan açıklama Promosyon Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan ödeme yapılacağı ifade edildi.
Açıklama şöyle:
"Bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 6.250 TL; 10.000 TL - 14.999 TL arasındaysa 10.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 12.500 TL; 20.000 TL’ nin üzerindeyse 15.000 TL promosyon ödenir.
Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 2.000 TL; 10.000 TL - 14.499 TL arasındaysa 3.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 4.000 TL; 20.000 TL’nin üzerindeyse 5.000 TL ek nakit ödül ödenir.
Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde asıl bireysel kredi kartları ile (ek kart ve sanal kartlar dahil değildir) toplamda 1.000 TL harcama yapılması durumunda, bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 2.000 TL; 10.000 TL - 14.499 TL arasındaysa 3.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 4.000 TL; 20.000 TL’nin üzerindeyse 5.000 TL ek ödül ödenir."
GARANTİ EMEKLİ PROMOSYON 2026
Garanti Bankası ise emekli maaşını taşıyana 25.000 TL'ye varan promosyon ve ödül verileceğini açıkladı.
"Siz de emekli maaşınızı Garanti BBVA’dan alarak, 25.000 TL'ye varan promosyon ve ödül fırsatından yararlanın!" denilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"15.000 TL’ye kadar nakit promosyon, Bonus Kart veya Paracard'la 2.000 TL harcamaya 6.000 TL, 2.000 TL Avans Hesap harcamanıza 2.000 TL, yeni sigorta poliçenize de 2.000 TL olmak üzere toplamda 10.000 TL'ye varan bonus kazanabilirsiniz!"
AKBANK EMEKLİ PROMOSYONU 2026
Akbank ise promosyon kampanyasını "SGK emekli maaşını taşıyana veya taahhüdünü yenileyene toplam 100.000 TL'ye varan fayda" açıklamasıyla duyurdu.
Bankadan yapılan açıklama şu şekilde:
“SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşınızı 1-30 Haziran 2026 tarihleri arasında Akbank’a taşıyıp promosyon başvurusunda bulunduktan sonra 3 yıl boyunca maaşınızı bankamızdan almayı taahhüt ederek veya mevcut promosyon taahhüdünüzü yenileyerek 15.000 TL’ye varan nakit promosyondan faydalanabilirsiniz.”
HALKBANK EMEKLİ PROMOSYONU 2026
Halkbank da emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine maaş aralığına göre 8.000 TL ile 12.000 TL arasında değişen promosyon ödemesi sunacağını duyurdu.
İşte maaşa göre ödemeler:
10.000 TL – 14.999 TL arasında maaş alanlar: 8.000 TL
15.000 TL – 19.999 TL arasında maaş alanlar: 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlar: 12.000 TL
ING EMEKLİ PROMOSYON 2026
ING Bank da "Emekli maaşını ING’ye taşıyanlara, 32.000 TL’ye varan nakit emekli promosyonu." ifadeleriyle yayınladığı kampanyasında emeklilere promosyon tutarını açıkladı.
Açıklamada "SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING’ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 15.000 TL’ye varan nakit emekli promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca ek nakit promosyonlardan yararlanarak toplamda 32.000 TL'ye varan emekli maaş promosyonu kazanabilirsiniz." ifadeleri yer aldı.
ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU 2026
Ziraat Bankası da emekli maaş ödemelerini alanlara 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi yapacağını açıkladı.
İşte maaş tutarına göre ödenecek promosyonlar:
0 TL-9.999,99 TL arasında olanlara 5.000 TL,
10.000 TL - 14.999,99 TL arasında olanlara 8.000 TL,
15.000 TL - 19.999,99 TL arasında olanlara 10.000 TL,
20.000 TL ve üzerinde olanlara 12.000 TL promosyon ödenmektedir.