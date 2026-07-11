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Emekli maaşları eksik yatanlar dikkat. SGK açıkladı. Kesilen paranın sebebi nereden görünür?

11.07.2026 08:07

Burak Taşçı

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SGK, milyonlarca SSK ve BAĞ-KUR emeklisinin maaşlarından yapılan kesintilerin detaylarını görebileceği ekranı duyurdu. E-Devlet üzerinden maaşınızın neden eksildiğini öğrenmek artık çok kolay. İşte adım adım geçmişe dönük sorgulama yöntemi.

Emekli maaşları eksik yatanlar dikkat. SGK açıkladı. Kesilen paranın sebebi nereden görünür?
Anadolu Ajansı

Sosyal Güvenlik Kurumu 4A SSK ve 4B BAĞ-KUR emeklilerinin aylıklarından yapılan kesintilerin detaylarının öğrenileceğini açıkladı.

 

SGK'nın yaptığı paylaşımda, emekli maaşında kesinti olup bunu merak eden emeklilerin kolayca kesinti sebeplerini öğrenebileceklerini açıkladı.

Emekli maaşları eksik yatanlar dikkat. SGK açıkladı. Kesilen paranın sebebi nereden görünür? 1
Anadolu Ajansı

e-Devlet kapısı üzerinden "Emekli Aylığı Kesintileri" hizmeti sayesinde kesinti bilgilerine ulaşılıyor.

Emekli maaşları eksik yatanlar dikkat. SGK açıkladı. Kesilen paranın sebebi nereden görünür? 2
iStockPhoto

Geçmiş ayları sorgulamak için de "Yeni sorgu" butonu kullanılarak ilgili ay seçilerek kesintiler görüntüleniyor.

İŞTE E-DEVLET LİNKLERİ 3
Anadolu Ajansı

İŞTE E-DEVLET LİNKLERİ

4A SSK emeklileri için sorgulama linki: https://www.turkiye.gov.tr/4a-emekli-aylik-kesintileri
 

4B BAĞ-KUR emeklileri için sorgulama linki: https://www.turkiye.gov.tr/4b-emekli-ayligi-kesintileri 

 