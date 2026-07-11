Emekli maaşları eksik yatanlar dikkat. SGK açıkladı. Kesilen paranın sebebi nereden görünür?

SGK, milyonlarca SSK ve BAĞ-KUR emeklisinin maaşlarından yapılan kesintilerin detaylarını görebileceği ekranı duyurdu. E-Devlet üzerinden maaşınızın neden eksildiğini öğrenmek artık çok kolay. İşte adım adım geçmişe dönük sorgulama yöntemi.