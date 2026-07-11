Emekli maaşları eksik yatanlar dikkat. SGK açıkladı. Kesilen paranın sebebi nereden görünür?
11.07.2026 08:07
SGK, milyonlarca SSK ve BAĞ-KUR emeklisinin maaşlarından yapılan kesintilerin detaylarını görebileceği ekranı duyurdu. E-Devlet üzerinden maaşınızın neden eksildiğini öğrenmek artık çok kolay. İşte adım adım geçmişe dönük sorgulama yöntemi.
Sosyal Güvenlik Kurumu 4A SSK ve 4B BAĞ-KUR emeklilerinin aylıklarından yapılan kesintilerin detaylarının öğrenileceğini açıkladı.
SGK'nın yaptığı paylaşımda, emekli maaşında kesinti olup bunu merak eden emeklilerin kolayca kesinti sebeplerini öğrenebileceklerini açıkladı.
e-Devlet kapısı üzerinden "Emekli Aylığı Kesintileri" hizmeti sayesinde kesinti bilgilerine ulaşılıyor.
Geçmiş ayları sorgulamak için de "Yeni sorgu" butonu kullanılarak ilgili ay seçilerek kesintiler görüntüleniyor.
İŞTE E-DEVLET LİNKLERİ
4A SSK emeklileri için sorgulama linki: https://www.turkiye.gov.tr/4a-emekli-aylik-kesintileri
4B BAĞ-KUR emeklileri için sorgulama linki: https://www.turkiye.gov.tr/4b-emekli-ayligi-kesintileri