Emekli maaşlarına zam geliyor. Tahmini emekli maaşları ne olacak, hangi emekli ne kadar zam alacak?
28.10.2026 10:31
En düşük emekli maaşı değişecek. 23 bin 552 lira olan taban maaşın 30 bin 617 TL'ye yükselmesi bekleniyor. Olası maaş zammı tablosu da netleşti. 2027 yılına ilişkin zam hesapları da yapılıyor.
18 milyondan fazla emekliyi ilgilendiren maaş zamlarına ilişkin yeni düzenleme bekleniyor. AK Parti'nin milyonlarca emekli için yaptığı çalışmada sona yaklaşıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamasında “2027 bütçesinde başımızın tacı emeklilerimizin durumunu iyileştirecek mali imkanları oluşturuyoruz.” dedi.
YENİ DÜZENLEMEDE NELER OLACAK?
Emekli aylıklarına yapılacak artışa ek olarak refah payı verilmesi ve en düşük emekli aylığının tamamlayıcı ödemelerle yükseltilmesi seçenekleri değerlendiriliyor.
Çalışmada, emeklilere yönelik farklı şehirlerde çalışmalar yapılarak bölgesel ihtiyaçlar tespit edildi. Buna göre emekliler ile çalışamayan emeklilerin ihtiyaçları ayrı ayrı incelenecek. Türkiye'de 27,5 milyon prim ödeyen çalışan ve 18 milyon emekli bulunurken, düzenlemenin Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) bütçe imkanları gözetilerek ele alınacağı belirtiliyor.
Öncelikle herkes için ortak bir alt sınır belirlenmesi, ardından en düşük emekli maaşı alanlara bazı ek ödemelerin yapılması gündeme gelebilir.
Refah payı veya ek ödeme uygulanması halinde çeşitli kriterlere göre farklılaştırma yapılabileceği belirtiliyor.
MEVCUT ZAM ORANI NE KADAR?
Eylül ayı enflasyonuna göre SSK, BAĞ-KUR ve tarım emeklilerinin alacağı maaş zammı yüzde 5,56 olmuştu. Ekim, Kasım ve Aralık ayı enflasyonlarının açıklanmasıyla birlikte net maaş zammı belli olacak. Ortalama olarak her ay yüzde 1,25 oranında enflasyonun arttığı bir projeksiyonda emeklilerin yıl sonunda alacağı zam yüzde 9,57 civarında olacaktı.
YASA HAZIRLIĞI HESAPLARI DEĞİŞTİRDİ
Emeklilerin yıl sonu maaşlarına yapılacak olan bu zam oranları tamamen değişti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın dün yaptığı açıklama bir dizi yeni zam oranını gündeme getirdi. Emeklilerin bütçede önceliklendirildiğini belirten Yılmaz, "Nihai amacımız toplumun refahı. Bu bütçemizde özellikle emeklilerimizi önceliklendirdik. Enflasyonla gelecek artışın daha üstünde bir imkan sağlamayı esas alarak bütçe hazırladık." dedi.
Emekli aylıklarına yönelik farklı seçeneklerin değerlendirildiğini söyleyen Yılmaz, "Alternatifler üzerinde tüm teknik çalışmaları sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.
Enflasyona bağlı otomatik artışların dışındaki düzenlemeler için yasal değişiklik gerektiğine dikkat çeken Yılmaz, çalışmaların devam ettiğini belirtti. Bu açıklama sonrasında emeklilik zam oranlarına yönelik tahminler de değişti.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE OLACAK?
Bu açıklama öncesinde, Temmuz-Aralık 2026 dönemi için ortalama yüzde 10 civarında zam alması beklenen emekliler için en düşük emekli maaşına da yüzde 10 civarında zam yapılması bekleniyordu. Son dönemlerde yapılan en düşük emekli maaşı zammı, emekli maaşlarına gelen zam oranı kadar oluyordu. Böylece 23 bin 552 liralık en düşük emekli maaşının 25 bin 907 liraya yükselmesi bekleniyordu. En düşük emekli maaşı Meclis'e sunularak kesinleştiriliyor.
TABAN AYLIK BELİRLENEBİLİR
En düşük emekli maaşı terimi yerine taban aylık terimi kullanılarak refah payı farkıyla birlikte 26 bin liraya yaklaşması beklenen en düşük emekli maaşının 30 bin liraya yükseltilmesi beklentisi ortaya çıktı. Aradaki farkın seyyanen zam olarak ödenmesi beklentisi de artıyor.
Yeni düzenlemenin gündeme gelmesiyle birlikte. şu anki 23 bin 552 lira olan en düşük emekli maaşına yüzde 27,38 oranında zam yapılarak taban aylık adı altında 30 bin lira verilmesi ihtimali belirdi.
Seyyanen zam olarak ise refah payıyla birlikte 5 puanlık artış yapılarak tahminen yüzde 10 olacak zammın yüzde 15'e çıkması ihtimali de göz önünde bulunduruluyor.
EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?
En düşük emekli maaşına yüzde 10 zam yapılırsa yeni maaş 25 bin 907 lira, yüzde 15 yapılırsa 27 bin 84 lira, yüzde 20 yapılırsa 28 bin 262 lira, yüzde 30 yapılırsa 30 bin 617 liraya yükseliyor.