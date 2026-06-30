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Emekli memur enflasyon farkı ne zaman ödenecek? Zam oranı beklentileri belli oldu

30.06.2026 09:22

Burak Taşçı

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Milyonlarca memur emeklisinin beklediği Haziran ayı enflasyonuyla birlikte enflasyon farkı ödemeleri de gerçekleştirilecek.

Emekli memur enflasyon farkı ne zaman ödenecek? Zam oranı beklentileri belli oldu
Anadolu Ajansı

Emekli Sandığı kapsamında; emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan vatandaşların 2026 yılı Temmuz-Aralık dönemi için oluşan zam farklarının ne zaman hesaplara yatacağı merakla bekleniyor.

Emekli memur enflasyon farkı ne zaman ödenecek? Zam oranı beklentileri belli oldu 1
Anadolu Ajansı

Milyonlarca Emekli Sandığı emeklisini ilgilendiren gelişme 3 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacak enflasyon rakamıyla belli olacak.

Emekli memur enflasyon farkı ne zaman ödenecek? Zam oranı beklentileri belli oldu 2
Anadolu Ajansı

Memur emeklilerinin tahminen yüzde 14 civarında zam alması bekleniyor. Ancak enflasyon farkı nedeniyle ödemelerinin ne kadar olacağı da araştırılıyor.

Emekli memur enflasyon farkı ne zaman ödenecek? Zam oranı beklentileri belli oldu 3
Anadolu Ajansı

Son aylık enflasyonun yüzde 1 civarında geldiği düşünülürse memur emeklilerinin alacağı enflasyon farkı yüzde 6,09 olarak gerçekleşecek.

NE ZAMAN HESAPLARA GEÇER? 4
Anadolu Ajansı

NE ZAMAN HESAPLARA GEÇER?

Ocak 2026 enflasyon farkları 23 Ocak 2026 tarihinde hesaplara geçmişti. Yeni oluşacak yüzde 6 civarındaki enflasyon farkı da Temmuz ayının ortasından itibaren hesaplara geçmesi bekleniyor.