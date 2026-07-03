Emekli memur enflasyon farkı ne zaman ödenecek? Zam oranı belli oldu

Emekli Sandığı kapsamında; emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan vatandaşların 2026 yılı Temmuz-Aralık dönemi için oluşan zam farklarının ne zaman hesaplara yatacağı merakla bekleniyor.

Milyonlarca Emekli Sandığı emeklisini ilgilendiren gelişme bugünkü enflasyonla belli oldu.

Memur ve memur emeklileri yüzde 13,52 oranında zam aldı. Ancak enflasyon farkı nedeniyle ödemelerinin ne kadar olacağı da araştırılıyor.