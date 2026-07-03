Emekli memur enflasyon farkı ne zaman ödenecek? Zam oranı belli oldu
03.07.2026 10:08
Milyonlarca memur emeklisinin beklediği Haziran ayı enflasyonu açıklandı ve alınacak zam belli oldu.
Emekli Sandığı kapsamında; emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan vatandaşların 2026 yılı Temmuz-Aralık dönemi için oluşan zam farklarının ne zaman hesaplara yatacağı merakla bekleniyor.
Milyonlarca Emekli Sandığı emeklisini ilgilendiren gelişme bugünkü enflasyonla belli oldu.
Memur ve memur emeklileri yüzde 13,52 oranında zam aldı. Ancak enflasyon farkı nedeniyle ödemelerinin ne kadar olacağı da araştırılıyor.
NE ZAMAN HESAPLARA GEÇER?
Ocak 2026 enflasyon farkları 23 Ocak 2026 tarihinde hesaplara geçmişti. Yeni oluşacak yüzde 6 civarındaki enflasyon farkı da Temmuz ayının ortasından itibaren hesaplara geçmesi bekleniyor.