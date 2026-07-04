Emekli, memur, sözleşmeli personel, çalışan ve askere gidecekleri ilgilendiriyor, 6 ay geçerli olacak, Bakan Şimşek imzaladı
04.07.2026 08:00
Milyonlarca vatandaşı doğrudan ya da dolaylı olarak ilgilendiren düzenlemeyi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek imzaladı.
Türkiye'de hemen herkesi ilgilendiren düzenleme Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in imzasıyla birlikte yürürlüğe girdi.
Devlet memurları, sözleşmeli personeller, özel sektör çalışanları, bedelli askerliğe gidecekler, engelli ve yaşlı aylığı alan kişileri yakından ilgilendiren katsayı ve ücretler belirlendi.
AYLIK KATSAYILAR BELLİ OLDU
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154'üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge ve kıdem aylığı gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (1,575512), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (25,794915), iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise (0,499649) olarak belirlendi.
BEDELLİ ASKERLİK NETLEŞMİŞ OLDU
Bedelli askerlik ödemesi için hesaplamalar geçtiğimiz Nisan ayında değiştirilmişti. Buna göre formüle eklenmesi gereken memur aylık katsayısı belirlendiği için hesaplama netleşti.
Bedelli askerlik tutarı 472 bin 653 lira 60 kuruş, yoklama kaçağı ve bakayalar için uygulanacak ek bedel tutarı ise 5 bin 514 lira 30 kuruş oldu.
SÖZLEŞMELİ PERSONELİN ÜCRET TAVANI BELLİ OLDU
399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3'üncü maddesinin (c) bendi uyarınca sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin ücret tavanı 86 bin 231 lira 60 kuruşa yükseltildi.
6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3'üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ücret tavanı 76 bin 873 lira 55 kuruşa yükseldi.
TABAN VE TAVAN ÜCRETLER YÜZDE 13,52 ORANINDA ARTIRILDI
Mevzuatı uyarınca istihdam edilen sözleşmeli personelin hizmet sözleşmesi esaslarında yer alan ve 6/1/2026 tarihli ve 4481518 sayılı bakanlık genelgesinin 1'inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendiyle yükseltilmiş bulunan taban ve tavan ücretleri yüzde 13,52 oranında artırıldı.
Mevzuatı uyarınca vize edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarının, anılan genelgenin 1'inci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendiyle yükseltilmiş bulunan taban ve tavan ücretleri yüzde 13,52 oranında artmış oldu.
Çeşitli statülerde sözleşmeli olarak çalıştırılanların, söz konusu genelgenin 1'inci maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendiyle yükseltilmiş bulunan mevcut brüt sözleşme ücretleri yüzde 13,52 oranında zamlandı.
3342 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu İktisadi Teşebbüslerinde Uygulanacak Ücretlerin Tespitine İlişkin Karara ekli listede gösterilen grupların 30 Haziran 2026 tarihi itibarıyla en düşük ve en yüksek temel ücretleri ile bu gruplara göre temel ücreti belirlenen personelin anılan tarih itibarıyla geçerli olan temel ücretleri yüzde 13,52 oranında artırıldı.
Özelleştirme programında bulunan kuruluşlarda 527 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 31'inci maddesine istinaden istihdam edilen sözleşmeli personelin 30 Haziran 2026 tarihi itibarıyla geçerli olan sözleşme ücretleri yüzde 13,52 oranında arttı. Ancak, bunların sözleşme ücreti tutarları, ilgili dönemde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II) sayılı cetvele dahil emsali personelin toplam sözleşme ücreti tutarını geçmeyecek.
8/2/2002 tarihli ve 2002/3729 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının, 2'nci maddesinde yer alan ortalama ücret toplamı üst sınırı 156 bin 920 lira 53 kuruşa yükseltilmiş ve 3'üncü maddesi kapsamındaki personelin mali ve sosyal hakları söz konusu maddede yer alan usul ve esaslar dahilinde yüzde 13,52 oranında artırıldı.
KIDEM TAZMİNATI TAVANI NETLEŞTİ
1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavan tutarı 73 bin 729 lira 87 kuruş oldu.
19/4/1990 tarihli ve 3628 sayılı Kanun uyarınca yürürlüğe konulan Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmeliğin 8'inci maddesi uyarınca bakanlıkça ilan edilmesi gereken genel idare hizmetleri sınıfında birinci derecenin birinci kademesindeki şube müdürüne ödenen her türlü zam ve tazminatlar dahil net aylık tutarı 1 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla 102 bin 85 lira 23 kuruş olarak belirlendi.
ÜCRET VE MAAŞ FARKLARI HESAPLANIP ÖDENECEK
Aylık ve ücretlerin hesaplanması, 1 Temmuz 2026-14 Temmuz 2026 tarihleri arasındaki fark tutarları hesaplanmalarını müteakiben ödemesi yapılacak.