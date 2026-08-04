Emekli zam farkı ödeme tarihi 2026: Emekliye 3 bin 552 lira zam farkı ne zaman yatacak? Tarih belli oldu
04.08.2026 10:10
Son Güncelleme: 04.08.2026 10:10
Emekli zam farkı ödeme tarihleri, milyonlarca emeklinin gündeminde yer alıyordu. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan duyuruyla birlikte emekliye 3 bin 552 zam farklarının yatırılacağı tarih belli oldu. Peki, emekli zam farkları ne zaman yatacak?
En düşük emekli maaşının 23 bin 552 liraya yükseltilmesiyle birlikte zam farklarının ne zaman hesaplara yatırılacağını merak eden emeklilere müjdeli haber geldi. SGK tarafından yayımlanan ödeme takvimiyle birlikte emekli zam farklarının hesaplara geçeceği tarih belli oldu.
EMEKLİ ZAM FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından emekli zam farklarının yatırılacağı tarihle ilgili duyuru şöyle:
"En düşük emekli aylığı tutarının 2026 yılı Temmuz ödeme dönemi itibarıyla 23 bin 552 TL’ye yükseltilmesi kapsamında aylık fark ödemeleri 7 Ağustos 2026 tarihinde yapılacaktır.
Söz konusu fark ödemelerinizi ilgili banka hesabınızdan çekebilirsiniz."
Buna göre; Zam farkları 7 Ağustos tarihinde emeklilerin hesaplarına geçecek.
EMEKLİLER NE KADAR FARK ALACAK?
En düşük emekli maaşının 23 bin 552 liraya yükselmesinden dolayı 20 bin lira maaş alan kişiler 3 bin 552 lira, 20 bin liradan yüksek 23 bin 552 liradan az maaş alanlar ise aradaki fark kadar ödemeyi hak edecek.