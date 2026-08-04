Emekli zam farkı ödeme tarihi 2026: Emekliye 3 bin 552 lira zam farkı ne zaman yatacak? Tarih belli oldu

En düşük emekli maaşının 23 bin 552 liraya yükselmesinden dolayı 20 bin lira maaş alan kişiler 3 bin 552 lira, 20 bin liradan yüksek 23 bin 552 liradan az maaş alanlar ise aradaki fark kadar ödemeyi hak edecek.