Yaklaşık 7 milyon emekliyi ilgilendiren en düşük emekli maaşının artmasından dolayı oluşan zam farklarının ne zaman hesaplara geçeceği merakla araştırılmaya devam ediyor. En düşük emekli maaşının 23 bin 552 lira yükselmesinden dolayı oluşan 3 bin 552 liralık fark için emeklileri bekleyişe geçti. Gözler ise Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) belirleyeceği tarihte. Peki, emekli zam farkları ne zaman yatacak?