Emekli zam farkları ne zaman yatacak?
03.08.2026 16:15
Yaklaşık 7 milyon emekliyi ilgilendiren en düşük emekli maaşının artmasından dolayı oluşan zam farklarının ne zaman hesaplara geçeceği merakla araştırılmaya devam ediyor. En düşük emekli maaşının 23 bin 552 lira yükselmesinden dolayı oluşan 3 bin 552 liralık fark için emeklileri bekleyişe geçti. Gözler ise Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) belirleyeceği tarihte. Peki, emekli zam farkları ne zaman yatacak?
En düşük emekli maaşlarının 20 bin liradan 23 bin 552 liraya çıkarılmasını düzenleyen yasa tasarısı geçtiğimiz haftalarda Meclis tarafından onaylanmıştı. Yasa, Meclis'te geçmesinin hemen ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla imzalanmış ve Resmi Gazete'de de yayımlanmıştı. Milyonlarca emeklinin gözü ise en düşük emekli maaşı zammından kaynaklanan 3 bin 552 liralık farka çevrildi. Peki, emekli zam farkları ne zaman yatacak?
EMEKLİ ZAM FARKI NE ZAMAN YATACAK?
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onaylanan yasa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanıp Resmi Gazete'de yayımlandı.
Zam farklarının hesaplara geçmesi için Sosyal Güvenlik Kurumu'nun tarih belirlemesi bekleniyor. SGK tarafından belirlenecek tarihin ardından zam farkları hesaplara yatırılacak.
NE KADAR FARK ALACAKLAR?
En düşük emekli maaşının 23 bin 552 liraya yükselmesinden dolayı 20 bin lira maaş alan kişiler 3 bin 552 lira, 20 bin liradan yüksek 23 bin 552 liradan az maaş alanlar ise aradaki fark kadar ödemeyi hak edecek.