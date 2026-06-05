Emekliler ne kadar zam alacak? Gözler son veriye çevrildi
05.06.2026 10:02
Son Güncelleme: 05.06.2026 10:29
Milyonlarca SGK ve BAĞ-KUR emeklisini ilgilendiren Mayıs ayı enflasyon verisiyle birlikte beş aylık zam oranı belli oldu.
Milyonlarca emekli alacakları zam için enflasyon rakamlarını takip ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Nisan ayında enflasyon aylık 1,71 yıllık yüzde 32,61 oldu.
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ İÇİN ÖNEMLİ
Aylık enflasyon verisi emeklilerin zamları için etkili oluyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yılda 2 defa zam alıyor. Ocak-Haziran ve Temmuz Aralık dönemi enflasyon rakamları emeklileri yakından ilgilendiriyor.
NE KADAR ZAM ALACAKLAR?
Emekliler Ocak ayının aylık enflasyonu olan yüzde 4,84 kadar zammı hak etti. Şubat ayı için yüzde 2,96, Mart ayı için yüzde 1,94, Nisan ayı için yüzde 4,18, Mayıs ayı için yüzde 1,71 zammı hak eden emekliler böylece dört ayda yüzde 16,60 zam almış oldu. Tam zam oranı için Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması bekleniyor.