Emekliler ne kadar zam alacak? Gözler son veriye çevrildi

Emekliler Ocak ayının aylık enflasyonu olan yüzde 4,84 kadar zammı hak etti. Şubat ayı için yüzde 2,96, Mart ayı için yüzde 1,94, Nisan ayı için yüzde 4,18, Mayıs ayı için yüzde 1,71 zammı hak eden emekliler böylece dört ayda yüzde 16,60 zam almış oldu. Tam zam oranı için Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması bekleniyor.