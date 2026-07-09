Emeklilere 13 bin 500 ödeme yapılacak, sıralı tam liste belli oldu. 6 aylık enflasyon farkı ne kadar?
09.07.2026 09:56
Milyonlarca emekliyi ilgilendiren enflasyon farkı ödemeleri belli oldu.
Emeklilere ödenecek enflasyon farkı tutarı belli oldu. 1-14 Temmuz arasında oluşacak maaş farkı yüzde 6,09 oldu.
Emekliler enflasyon farklarının ne zaman ödeneceğini merak ederken alacakları tutarları da hesaplamaya çalışıyor.
Sosyal Güvenlik Kurumu'nun ödemenin tarihini açıklaması bekleniyor. Maaş farkları açıklamanın akabinde hesaplara geçecek.
NE KADAR ALACAKLAR?
Memur emeklileri, dul ve yetimler için verilecek olan maaş farkları belli oldu. Yüzde 6,09'luk enflasyon farkıyla birlikte maaşlara 13 bin 500 liraya varan ödemeler hesaplara geçecek.
Ocak-Haziran dönemini kapsayan enflasyon zam farkı ödemeleri 23 Ocak 2026 tarihinde gerçekleşmişti. Temmuz-Aralık dönemi için de ay sonuna doğru ödeme takviminin belli olup farkların hesaplara geçmesi bekleniyor.