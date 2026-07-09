Emeklilere 13 bin 500 ödeme yapılacak, sıralı tam liste belli oldu. 6 aylık enflasyon farkı ne kadar?

Memur emeklileri, dul ve yetimler için verilecek olan maaş farkları belli oldu. Yüzde 6,09'luk enflasyon farkıyla birlikte maaşlara 13 bin 500 liraya varan ödemeler hesaplara geçecek.

Ocak-Haziran dönemini kapsayan enflasyon zam farkı ödemeleri 23 Ocak 2026 tarihinde gerçekleşmişti. Temmuz-Aralık dönemi için de ay sonuna doğru ödeme takviminin belli olup farkların hesaplara geçmesi bekleniyor.