Emeklilere 32 bin lira. İşte emekli promosyon kampanyaları

Emekli maaşını Garanti BBVA’dan alanlara 25 bin liraya varan promosyon ve ödül veriliyor.

15 bin liraya kadar nakit promosyon, Bonus Kart veya Paracard'la 2 bin lira harcamaya 6 bin lira, 2 bin lira Avans Hesap harcamasına 2 bin lira, yeni sigorta poliçesine de 2 bin lira olmak üzere toplamda 10 bin liraya varan bonus veriliyor.