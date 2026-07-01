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Emeklilere 32 bin lira. İşte emekli promosyon kampanyaları

01.07.2026 11:16

NTV - Haber Merkezi

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Milyonlarca emekliyi ilgilendiren maaş promosyonunda bankalar yeni avantajlarını ortaya koymaya başladı. Maaşlarını farklı bankaya taşıyanlara ek istisnalar tanınırken promosyon rakamları da yükseliyor.

GARANTİ EMEKLİ PROMOSYON
Anadolu Ajansı

GARANTİ EMEKLİ PROMOSYON

Emekli maaşını Garanti BBVA’dan alanlara 25 bin liraya varan promosyon ve ödül veriliyor.

 

15 bin liraya kadar nakit promosyon, Bonus Kart veya Paracard'la 2 bin lira harcamaya 6 bin lira, 2 bin lira Avans Hesap harcamasına 2 bin lira, yeni sigorta poliçesine de 2 bin lira olmak üzere toplamda 10 bin liraya varan bonus veriliyor.

TEB EMEKLİ PROMOSYON 1
Anadolu Ajansı

TEB EMEKLİ PROMOSYON

Emeklilere 21 bin liraya varan promosyon veriyor. Emekli maaşını TEB’e taşıyarak 36 ay boyunca bankadan almayı taahhüt eden müşterilere toplamda 21 bin liraya varan promosyon (12 bin liraya varan ana promosyona ilave olarak 9 bin lira ek promosyon) kazanıyor. 2 veya üzeri verilecek (Elektrik veya Doğalgaz faturası zorunlu olmak şartı ile) otomatik fatura ödeme talimatına ek promosyon kazanarak toplamda 21 bin liraya varan promosyon kazanılıyor.

QNB EMEKLİ PROMOSYON 2
Anadolu Ajansı

QNB EMEKLİ PROMOSYON

22 Nisan 2026 tarihi itibariyle emekli maaşını QNB’ye taşıyanlara ve 3 yıl boyunca maaşını bankadan almak şartıyla 20 bin liraya varan nakit promosyon veriliyor.

DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYON 3
Anadolu Ajansı

DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYON

Emeklilere 30 bin liraya varan nakit promosyon veriliyor. 12 bin liraya varan nakit promosyona ilave olarak DenizBank’ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren Kredili Mevduat Hesabı, 2 adet Otomatik Fatura Talimatı ve aktif kredi kartı kullanan emeklilere maaş tutarına göre 18 bin liraya varan ek promosyon fırsatı sunuluyor.

İŞ BANKASI PROMOSYON 4
Anadolu Ajansı

İŞ BANKASI PROMOSYON

SGK emeklisi müşterilere özel 25 bin liraya varan emekli promosyonu veriliyor.

 

Emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan, ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya halihazırda SGK (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) emekli maaşını İş Bankası'ndan alan müşterilere özel 15 bin lira promosyon verilecek.

 

Üstelik 10 bin liraya varan ek promosyon da veriliyor.

ING EMEKLİ PROMOSYONU 5
Anadolu Ajansı

ING EMEKLİ PROMOSYONU

ING Türkiye, emeklilere maaş tutarına göre 32 bin TL'ye varan nakit promosyon fırsatı sunduğunu duyurdu.

VAKIFBANK PROMOSYON 6
Anadolu Ajansı

VAKIFBANK PROMOSYON

Maaşını VakıfBank’a taşıyan emeklilere özel 30 bin lira promosyon veriliyor.