Emeklilere anında 35 bin TL. Onay sürecinin ardından hemen hesaplara yatacak
15.09.2026 13:59
Emekli maaş promosyonlarında bankalar arasındaki rekabet kızışırken limitler yeniden güncellendi. Emekliler için maaş taşıma ve taahhüt yenileme fırsatlarında toplam promosyon 35 bin TL oldu.
3 yıl boyunca aynı bankadan maaş alma taahhüdü veren emekliler, onay sürecinin ardından nakit ödemelerini anında hesabında görebiliyor. Peki en yüksek promosyonu hangi banka veriyor, 35 bin TL ödeme şartları neler? İşte banka banka güncel promosyon listesi.
İŞ BANKASI
İş Bankasından 25.000 TL'ye varan promosyon!
1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında emekli maaşını İş Bankası’ndan almak için yeni talimat veren SGK Emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) promosyon taahhüdü vermeleri durumunda Emekli Promosyon kampanyasından yararlanabilecektir. Halihazırda emekli maaşını İş Bankası’ndan alan SGK Emeklilerinden; 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında promosyon taahhüdü verenler/ promosyon taahhüdünü yenileyenler Emekli Promosyon kampanyasından yararlanabilecektir.
GARANTİ BBVA
Garanti BBVA'da 2026 yılı emekli promosyon ve ödül fırsatı!
Emekli maaşınızı Garanti BBVA'ya taşıyın, 15.000 TL’ye varan nakit promosyon ve 10.000 TL'ye varan bonus fırsatını kaçırmayın.
Emekli Promosyon Kampanyası geçerlilik tarihi 1 - 30 Eylül 2026’dır.
15.000 TL’ye kadar nakit promosyon, Bonus Kart veya Paracard'la 2.000 TL harcamaya 6.000 TL, 2.000 TL Avans Hesap harcamanıza 2.000 TL, yeni sigorta poliçenize de 2.000 TL olmak üzere toplamda 10.000 TL'ye varan bonus, toplamda 25 bin TL kazanabilirsiniz.
YAPI KREDİ
Tüm Emeklilere 30.000 TL’ye Varan Nakit Promosyon Kampanyası
19 Eylül 2025 – 30 Eylül 2026 tarihleri arasında SGK Promosyon Taahhüdü veren tüm emekli müşterileri 30.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabilecekler.
Promosyon Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 6.250 TL; 10.000 TL - 14.999 TL arasındaysa 10.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 12.500 TL; 20.000 TL’nin üzerindeyse 15.000 TL promosyon ödenir.
Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 2.000 TL; 10.000 TL - 14.499 TL arasındaysa 3.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 4.000 TL; 20.000 TL’nin üzerindeyse 5.000 TL ek nakit ödül ödenir.
İNG
SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING’ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 15.000 TL’ye varan nakit emekli promosyon kazanabilirsiniz.
Ayrıca ek nakit promosyonlardan yararlanarak toplamda 32.000 TL'ye varan emekli maaş promosyonu kazanabilirsiniz.
DENİZBANK
Emeklilere 30.000 TL’ ye Varan Nakit Promosyon!
Kampanya, 11.06.2026 ile 30.09.2026 tarihleri arasında DenizBank’ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren emekliler ile Bankamızdan emekli maaşı almakta olan mevcut 3 yıllık taahhüdü kampanya dönemi içerisinde biten emekliler için geçerlidir.
12.000 TL'ye varan nakit promosyona ilave olarak DenizBank’ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren Kredili Mevduat Hesabı, 2 adet Otomatik Fatura Talimatı ve aktif Kredi Kartımızı kullanan emeklilere maaş tutarına göre 18.000 TL'ye varan ek promosyon fırsatı sunulmaktadır.
QNB
Emekli maaşını QNB'ye taşıyanlara 20.000 TL'ye varan nakit promosyon!
22 Nisan 2026 tarihi itibarıyla emekli maaşınızı QNB’ye taşıyın ve 3 yıl boyunca maaşınızı QNB'den alarak 20.000 TL’ye varan nakit promosyon fırsatından faydalanın!
ŞEKERBANK
Emekli maaş promosyonu fırsatlarından yararlanmak için bankanızı Şekerbank olarak seçin; 35.000 TL'ye varan promosyon avantajı elde edin.
Yeni kampanya kapsamında temel maaş promosyonuna ek olarak tanımlanan ürün ve hizmet koşullarıyla birlikte emeklilere sunulan toplam promosyon tutarı 35.000 TL'ye kadar çıkıyor.
Ödemeler; maaş tutarına göre belirlenen ana promosyon ve bankacılık ürünlerinden yararlanılması durumunda eklenen ek promosyonlar (Vadesiz Hesap, Kredi Kartı Bonus, Sigorta, KMH ve Fatura Talimatı) üzerinden hesaplanıyor.