Emeklilere faizsiz ev mi satılacak? İşte ayrıntılar
20.06.2026 08:05
Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili İbrahim Ethem Sedef'in verdiği kanun teklifiyle, emeklilerin faizsiz ev sahibi olması planlanıyor.
Toplu Konut Kanunu'nda yapılacak değişiklikle emeklilerin sıfır faizle ev sahibi olması amaçlanıyor. Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kanun teklifini sundu.
Kanun teklifi kapsamında, sosyal devlet ilkesi gereğince devlet, dar gelirli, sabit gelirli ve ekonomik açıdan korunmaya ihtiyaç duyan vatandaşların yaşam standartlarını korumakla yükümlülüğü öne çıkarıldı.
Teklifin devamında ise "Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülecek olan sosyal konut projelerinde, adına kayıtlı tapulu konutu bulunmayan ve kirada ikamet eden emeklilere öncelik tanınır." maddesi eklendi.
SIFIR FAİZLE EV SAHİBİ OLMA İMKANI
Kanun teklifinin devamına bakıldığında ise TOKİ'nin sıfır faizli, uzun vadeli konut finansman programını emekliler için geliştirilmesi talep edildi.
EMEKLİ MAAŞLARINA GÖRE ÖDEME KOŞULLARI TALEP EDİLDİ
Emeklilerin sosyal konutlardan yararlanmaları için ödeme koşullarının emekli aylıkları ve sosyal durumları dikkate alınarak belirlenmesi istendi.
FİNANSMANA MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNDEN DESTEK İSTENDİ
Faizsiz, uzun vadeli ev sahibi olmak için ortaya çıkan kanun teklifinde, konut projelerinin finansmanının sağlanması için de yol gösterildi. Emekliler için sosyal konut projelerinin finansmanının merkezi yönetim bütçesinden karşılanması gerektiği belirtilirken, barınma maliyeti yüksek bölgelere öncelik tanınması istendi.
TEKLİF KOMİSYONA SEVKEDİLDİ
Kanun teklifi komisyona sevk edildi ve komisyonlarda görüşülmesi bekleniyor. Kanun teklifleri verildiğinde kanunlaşması beklentisi ortaya çıkmıyor. Teklifin, Meclis'te gerekli görüşmeleri tamamlanıp, kanun teklifi nihai halini alıp, Meclis Genel Kurulu'nda onaylanıp, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla kanunlaşıp, Resmi Gazete'de yayımlanmadıkça geçerliliği bulunmuyor.