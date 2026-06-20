Emeklilere faizsiz ev mi satılacak? İşte ayrıntılar

Toplu Konut Kanunu'nda yapılacak değişiklikle emeklilerin sıfır faizle ev sahibi olması amaçlanıyor. Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kanun teklifini sundu.

Kanun teklifi kapsamında, sosyal devlet ilkesi gereğince devlet, dar gelirli, sabit gelirli ve ekonomik açıdan korunmaya ihtiyaç duyan vatandaşların yaşam standartlarını korumakla yükümlülüğü öne çıkarıldı.

Teklifin devamında ise "Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülecek olan sosyal konut projelerinde, adına kayıtlı tapulu konutu bulunmayan ve kirada ikamet eden emeklilere öncelik tanınır." maddesi eklendi.