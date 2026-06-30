Emeklilere yeni ek ödeme. Emekli maaş zammı ne olacak?

Örnek vermek gerekirse 25 bin lira emekli maaşı bulunan birisi yüzde 18 zam aldığı düşünüldüğünde zamlı maaşı 29 bin 500 liraya yükseliyor. Bunun üzerine ek ödeme oranı da eklendiğinde maaşı 30 bin 680 liraya çıkıyor. Böylece 25 bin lira emekli maaşı olan kişiye bin 180 lira ek ödeme çıkmış oluyor.