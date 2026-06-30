Emeklilere yeni ek ödeme. Emekli maaş zammı ne olacak?
30.06.2026 09:22
Emekliler yeni maaşlarına odaklandı. 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon rakamıyla birlikte zamlar netleşmiş olacak.
Milyonlarca emekliyi ilgilendiren Haziran ayı enflasyonu 3 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacak. Aylık bazda yüzde 1 civarında açıklanması beklenen enflasyonla birlikte SGK ve BAĞ-KUR emeklilerinin alacağı zam tutarı yüzde 17.77 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.
Maaşa gelecek olan yüzde 17,77 oranındaki zamma ek ödeme de eklenecek. Böylece emeklilerin elde edecekleri maaş tutarları daha yüksek gerçekleşecek.
EK ÖDEME NE KADAR ARTACAK?
Örnek vermek gerekirse 25 bin lira emekli maaşı bulunan birisi yüzde 18 zam aldığı düşünüldüğünde zamlı maaşı 29 bin 500 liraya yükseliyor. Bunun üzerine ek ödeme oranı da eklendiğinde maaşı 30 bin 680 liraya çıkıyor. Böylece 25 bin lira emekli maaşı olan kişiye bin 180 lira ek ödeme çıkmış oluyor.