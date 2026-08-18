Emeklilik müjdesi, çalışmalar başladı

Mevcut durumda anne ya da baba yarı zamanlı çalışma hakkı kullandığında primlerini sonradan ödeyebiliyor. Bu haktan memurlar ve işçiler faydalanabiliyor. Ancak; sözleşmeli personel için durum böyle değil. Konuyla ilgili yeni bir adım hazırlığı var. Düzenleme Meclis'te kabul edilirse sözleşmeli personel de çalışmadığı döneme ilişkin sonradan prim ödeyebilecek.