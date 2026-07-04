Emekliye ek ödeme. Ne kadar alacaksınız?

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren Haziran ayı enflasyonu dün açıklandı. Enflasyonla birlikte SGK ve BAĞ-KUR emeklilerinin alacağı zam tutarı yüzde 17.76 seviyesinde gerçekleşti.

Maaşa gelecek olan yüzde 17,76 oranındaki zamma ek ödeme de eklenecek. Böylece memur, SGK ve BAĞ-KUR emeklilerin elde edecekleri maaş tutarları daha yüksek tutarda gerçekleşti.