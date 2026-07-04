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Emekliye ek ödeme. Ne kadar alacaksınız?

04.07.2026 08:45

Son Güncelleme: 04.07.2026 08:49

Burak Taşçı

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Emekliler yeni maaşlarına odaklandı. Dün açıklanan enflasyon rakamıyla birlikte zamlar netleşti ve yeni ek ödemeler hesaplara dahil edildi.

Emekliye ek ödeme. Ne kadar alacaksınız?
iStockPhoto

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren Haziran ayı enflasyonu dün açıklandı. Enflasyonla birlikte SGK ve BAĞ-KUR emeklilerinin alacağı zam tutarı yüzde 17.76 seviyesinde gerçekleşti.

 

Maaşa gelecek olan yüzde 17,76 oranındaki zamma ek ödeme de eklenecek. Böylece memur, SGK ve BAĞ-KUR emeklilerin elde edecekleri maaş tutarları daha yüksek tutarda gerçekleşti.

İŞTE SGK, BAĞ-KUR VE MEMUR EMEKLİSİ EK ÖDEMELERİ 1
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İŞTE SGK, BAĞ-KUR VE MEMUR EMEKLİSİ EK ÖDEMELERİ

Emekliye ek ödeme. Ne kadar alacaksınız? 2
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Emekliye ek ödeme. Ne kadar alacaksınız? 3
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Emekliye ek ödeme. Ne kadar alacaksınız? 4
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Emekliye ek ödeme. Ne kadar alacaksınız? 5
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Emekliye ek ödeme. Ne kadar alacaksınız? 6
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Emekliye ek ödeme. Ne kadar alacaksınız? 7
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Emekliye ek ödeme. Ne kadar alacaksınız? 8
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Emekliye ek ödeme. Ne kadar alacaksınız? 9
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Emekliye ek ödeme. Ne kadar alacaksınız? 10
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Emekliye ek ödeme. Ne kadar alacaksınız? 11
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Emekliye ek ödeme. Ne kadar alacaksınız? 12
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Emekliye ek ödeme. Ne kadar alacaksınız? 13
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Emekliye ek ödeme. Ne kadar alacaksınız? 14
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Emekliye ek ödeme. Ne kadar alacaksınız? 15
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Emekliye ek ödeme. Ne kadar alacaksınız? 16
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Emekliye ek ödeme. Ne kadar alacaksınız? 17
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Emekliye ek ödeme. Ne kadar alacaksınız? 18
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Emekliye ek ödeme. Ne kadar alacaksınız? 19
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Emekliye ek ödeme. Ne kadar alacaksınız? 20
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Emekliye ek ödeme. Ne kadar alacaksınız? 21
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Emekliye ek ödeme. Ne kadar alacaksınız? 22
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Emekliye ek ödeme. Ne kadar alacaksınız? 23
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