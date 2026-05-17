Emekliye mayıs ayı piyangosu! Bankalar çıldırdı, toplam promosyon 82 bin 500 TL’ye ulaştı
17.05.2026 10:39
Emekli maaş promosyonlarında artış sürmeye devam ediyor. Mayıs 2026'da bankalar arasındaki rekabet akıl almaz bir boyuta ulaştı. Sadece nakit promosyonla kalmayan bankalar, düşük faizli kredi ve chip-para hediyelerini de ekleyerek toplam avantajı 82 bin 500 TL'ye kadar çıkardı. İşte emeklilerin ceplerini dolduracak promosyon kampanyaları.
Mayıs ayı itibarıyla bankalar arasında emekli maaş müşterisini kapma yarışı adeta bir promosyon savaşına dönüştü. Bankalar tarafında 2026 yılında yapılan promosyon güncellemesiyle birlikte, nakit ödemeler ve ek avantajlarla birleşen toplam avantaj paketi bazı bankalarda 82 bin 500 bin TL'ye yükseldi.
İşte Mayıs ayı itibarıyla güncellenen, banka banka en yüksek emekli promosyon listesi:
GARANTİ EMEKLİ PROMOSYON
Emekli Promosyon Kampanyası geçerlilik tarihi 1 - 31 Mayıs 2026’dır. Bankamız Kampanya Koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar.
Siz de emekli maaşınızı Garanti BBVA’dan alarak, 25.000 TL'ye varan promosyon ve ödül fırsatından yararlanın! 15.000 TL’ye kadar nakit promosyon, Bonus Kart veya Paracard'la 2.000 TL harcamaya 6.000 TL, 2.000 TL Avans Hesap harcamanıza 2.000 TL, yeni sigorta poliçenize de 2.000 TL olmak üzere toplamda 10.000 TL'ye varan bonus kazanabilirsiniz!
TEB EMEKLİ PROMOSYON
Emeklilerimizi 21.000 TL’ye Varan Promosyon bekliyor.
Emekli maaşını TEB’e taşıyarak 36 ay boyunca Bankamızdan almayı taahhüt eden müşterilerimiz toplamda 21.000 TL’ye varan promosyon (12.000 TL’ye varan ana promosyona ilave olarak 9.000 ek promosyon) kazanıyor. 2 veya üzeri vereceğiniz(Elektrik veya Doğalgaz faturası zorunlu olmak şartı ile) otomatik fatura ödeme talimatınıza ek promosyon kazanarak toplamda 21.000 TL’ye varan promosyon kazanabilirsiniz.
QNB EMEKLİ PROMOSYON
22 Nisan 2026 tarihi itibariyle emekli maaşınızı QNB’ye taşıyın ve 3 yıl boyunca maaşınızı bankamızdan alarak 20.000 TL’ye varan nakit promosyon fırsatından faydalanın!
AKBANK EMEKLİ PROMOSYON
SGK emekli maaşını taşıyana veya taahhüdünü yenileyene toplam 82.500 TL’ye varan fayda
Kampanyaya katılan SGK emeklileri, Eşya Güvence Sigortası'ndan 2.600 TL yerine sadece 1.000 TL’ye yararlanabiliyor.
SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşınızı 1-31 Mayıs 2026 tarihleri arasında Akbank’a taşıyıp promosyon başvurusunda bulunduktan sonra 3 yıl boyunca maaşınızı bankamızdan almayı taahhüt ederek veya mevcut promosyon taahhüdünüzü yenileyerek 20.000 TL’ye varan nakit promosyondan faydalanabilirsiniz. Ek olarak %0 faizli, 6 ay vadeli 50.000 TL’ye varan kredi ile birlikte kampanya döneminde Akbank vadesiz hesabınızdan veya Axess ya da Wings kredi kartınızdan vereceğiniz ilk 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için fatura başına 500 TL, toplamda 2.500 TL ve davet kodunuzla mobilden Akbanklı olup SGK emekli maaşını taşıyan yakınlarınızdan 10.000 TL olmak üzere 32.500 TL’ye varan nakit ödül fırsatından yararlanabilirsiniz.
DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYON
Emeklilere 27.000 TL’ ye Varan Nakit Promosyon!
Siz de Emekliyseniz, maaşınızı DenizBank‘tan alın 27.000 TL’ye varan nakit promosyon ve emeklilere özel sayısız ayrıcalıktan faydalanın.
12.000 TL'ye varan nakit promosyona ilave olarak DenizBank’ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren Kredili Mevduat Hesabı, Otomatik Fatura Talimatı ve aktif Kredi Kartımızı kullanan emeklilere maaş tutarına göre 15.000 TL'ye varan ek promosyon fırsatı sunulmaktadır. Maaş tutarına ve ürün sahipliğine göre ödenecek promosyon tutarları kampanya şartlarına aşağıda ulaşabilirsiniz.
YAPI KREDİ PROMOSYON
Tüm Emeklilere 30.000 TL’ye Varan Nakit Promosyon Kampanyası
19 Eylül 2025 – 31 Mayıs 2026 tarihleri arasında SGK Promosyon Taahhüdü veren tüm emekli müşterilerimiz 30.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.
İNG PROMOSYON
SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING’ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 15.000 TL’ye varan nakit emekli promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca ek nakit promosyonlardan yararlanarak toplamda 32.000 TL'ye varan emekli maaş promosyonu kazanabilirsiniz.
Yeni emekliler ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile emekli olanlar da, emekli maaş promosyonundan yararlanabilirler.
İŞ BANKASI PROMOSYON
SGK Emeklisi Müşterilerimize Özel 25.000 TL’ye Varan Emekli Promosyonu
Emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan, ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya halihazırda SGK (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) emekli maaşını İş Bankası'ndan alan müşterilere özel 15.000 TL' ye varan nakit promosyon fırsatı!
Üstelik 10.000 TL'ye varan ek promosyon, Maximum Kart'ı yıllık ücret ödemeden kullanma, diğer banka ATM'lerinden ücretsiz nakit çekebilme, ücretsiz para transferi, indirimli faiz oranlarıyla Ek Hesap ve daha birçok ayrıcalık emekli maaş promosyonu ile birlikte İş Bankası'nda!
VAKIFBANK PROMOSYON
Maaşını VakıfBank’a taşıyan emeklilere özel 30.000 TL'ye varan kazanım.
Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilerimize, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ile 9 ay boyunca yapacakları alışverişler için toplamda 18.000 TL’ye varan ek kazanım fırsatı sunulacaktır.
Mevcut 12.000 TL’ye varan nakit promosyona ek olarak VakıfBank Emekli Troy Logolu Kredi Kartı alan Yeni Emekli Maaş Müşterilerimize özel, bu kart ile 9 ay boyunca yapacakları alışverişler için ilk 6 ay, aylık 2.000 TL maaş hesabına nakit ödeme; son 3 ay, aylık 2.000 TL kredi kartına Ekstre İndirimi toplamda 18.000 TL’ye varan ek kazanım fırsatı sunulacaktır.