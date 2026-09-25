Emlakçılar dikkat, emlak ilanlarına yeni düzenleme geliyor

İlan vermek isteyen taşınmazın sahibi e-Devlet uygulaması üzerinden EİDS yetki işlemleri bölümüne giriyor.

Bu bölümde ev sahibinin karşısına kendisine ait olan taşınmazlar çıkıyor. İlan verilmek istenen taşınmaz açılan ekran üzerinden seçiliyor. Sistem üzerinden devam edilmesinin ardından açılan sayfaya emlakçının yetki belgesinde bulunan yetki numarasının girilmesi gerekiyor.

Taşınmazın sahibinin emlak danışmanına verdiği yetki süresini belirtmesi gerekiyor. Yetki süresi en fazla 3 ay oluyor. Sistem tarafından oluşturulan “Taşınmaz Kimlik Numarası” emlak danışmanına iletiliyor. Emlak danışmanı bu numarayla taşınmazın ilanını ilan sitelerinde paylaşıyor.

Vatandaşlar emlak danışmanı olmadan da ilan verebiliyor. Ancak bu durumda ilan sayfaları, taşınmazın gerçekten ilanı veren kişiye ya da birinci derece yakınlarına ait olup olmadığını sistem üzerinden teyit ediyor.