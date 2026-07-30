En değerlisi Fenerbahçe çıktı. Dört büyüklerin piyasa değerinde sürpriz sıralama
30.07.2026 10:49
Türkiye'de 4 büyükler olarak bilinen Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un hisse performansları zayıf seyrediyor.
Futbolun Türkiye'de spor dalı olarak yeri çok ayrı. Hemen her evde fanatik bir aile üyesi bulunuyor. Maç günleri sokaklar boşalıp ekran başına geçilirken taraftarlık sevinci de coşkulu yaşanıyor.
Futbol kulüplerinin hisse fiyatlarına bakıldığında ise taraftarlıkla uzaktan yakından ilgisi bulunmuyor. Taraftarlar sadece 90 dakikalık heyecana ortak olduktan sonra kulübün hisse değerine fayda sağlamıyor.
Spor kulübü hisseleri 1 liranın altında kuruşlu seviyelerde işlem görüyor.
GENELDE BORÇLULUKLARI YÜKSEK
Futbol kulüplerinin genelde borçluluk oranlarının yüksek olmasından dolayı hisselere yatırımcı çekemiyorlar. Ayrıca sportif başarı açısından yıllardır şampiyonluk yüzü görmemiş kulüpler, yaptıkları transferlerle hisseleri birkaç kuruş oynatmaktan öteye gidemiyorlar.
HİSSELER NE KADAR?
Halka açık olan Fenerbahçe en değerli şirket olarak öne çıkıyor. Fenerbahçe'nin hissesi 3 lira seviyesinde ve piyasa değeri 18,6 milyar lira. Galatasaray'ın hissesi 0,99 lira seviyesinde, piyasa değeri 13,2 milyar lira seviyesinde. Beşiktaş'ın hissesi 1,81 lira seviyesinde, piyasa değeri 7,9 milyar lira. Trabzonspor'un hissesi 0,93 lira seviyesinde, piyasa değeri 6,9 milyar lira seviyesinde bulunuyor.