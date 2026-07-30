En değerlisi Fenerbahçe çıktı. Dört büyüklerin piyasa değerinde sürpriz sıralama

Halka açık olan Fenerbahçe en değerli şirket olarak öne çıkıyor. Fenerbahçe'nin hissesi 3 lira seviyesinde ve piyasa değeri 18,6 milyar lira. Galatasaray'ın hissesi 0,99 lira seviyesinde, piyasa değeri 13,2 milyar lira seviyesinde. Beşiktaş'ın hissesi 1,81 lira seviyesinde, piyasa değeri 7,9 milyar lira. Trabzonspor'un hissesi 0,93 lira seviyesinde, piyasa değeri 6,9 milyar lira seviyesinde bulunuyor.